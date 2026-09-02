أزمة جديدة داخل نقابة الموسيقيين المصرية.. سلمى عادل تحرر محضرا

خبرني - قالت المطربة المصرية سلمى عادل إنها تعرضت للسب والقذف داخل مقر نقابة المهن الموسيقية المصرية من أحد الأعضاء.

وأكدت سلمى تحرير محضر ضده، وزعمت سلمى عادل تعرضها للسب والقذف من أحد الأشخاص، مشيرة إلى وجوده داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، وعدم رغبته في مغادرة المكان، على حد قولها، لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقالت المطربة عبر حسابها الخاص على موقع فيسبوك: «تعرضت للسب والقذف من قبل أحد الأشخاص، وهو حاليًا موجود جوة نقابة الموسيقيين بتحميه، ومش عاوز يخرج منها منعًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وأنا عملت محضر».

وفي سياق آخر، أكد الناقد الفني المصري طارق الشناوي، خلال تصريحات خاصة لوسائل إعلام محلية مصرية، أن الخلاف الذي نشب بينه وبين مصطفى كامل لم يكن نابعًا من خصومة شخصية، مشددًا على أنه كان يؤدي دوره المهني باعتباره ناقدًا وكاتبًا وصحفيًا، ويعبر عن رأيه الفني بوضوح.

وأضاف الشناوي: «لازم نتكلم بالمنطق، لم تكن هناك خصومة شخصية، أنا مارست مهام وظيفتي كناقد أو ككاتب أو كصحفي فقط لا غير وقلت رأيي، ولست مسؤولًا عن تعرضي للهجوم، كما أنني غير مسؤول إذا تضامن معي البعض».

واستكمل طارق الشناوي حديثه قائلًا: «مش هقول لحد متتضامنش معايا، وبالتالي لم تكن هناك مشكلة، ولم تكن هناك أزمة من النقابة، ولا مني شخصيًا باعتباري الشخص الذي كتب».

وأشار الشناوي إلى أن حضور عدد من الموسيقيين إلى مقر النقابة بالنسبة له كان بمثابة اعتذار عن أي تجاوز حدث.