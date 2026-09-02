وزارة النقل تدعم وتحتضن انطلاقة

خبرني - بالتعاون مع وزارتي النقل والأشغال العامة أطلق فريق "همة عمان" ، أولى أعمال مبادرته التطوعية، في خطوة تجسد أهمية دور المؤسسات الحكومية في تحفيز موظفي القطاع العام على المبادرة والعمل التطوعي والتشاركي.

ودعمت وزارة النقل توجه فريق "همة عمان"، المنبثق عن المشاركين في مشروع تطوير الخدمة المدنية الذي ينفذه ويدعمه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لتحويل أفكاره التطوعية إلى مبادرة عملية وشجعت أعضاءه على توظيف ما اكتسبوه من مهارات وخبرات في خدمة المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لمشاركة أعضاء الفريق في مشروع تطوير الخدمة المدنية، الذي يركز على تطوير المهارات الإدارية والقيادية لموظفي القطاع العام، وتحفيزهم على نقل أثر ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى بيئات عملهم ومجتمعاتهم، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز المشاركة الفاعلة في تطوير المؤسسات والخدمات العامة.

وأسهمت وزارة النقل في احتضان توجه الفريق وتشجيع أعضائه على المضي في تحويل الفكرة إلى مبادرة عملية، بما يعكس أهمية الدور المؤسسي في توفير بيئة محفزة للأفكار والمبادرات التي يقودها موظفو القطاع العام، وتعزيز روح المبادرة لديهم وتوجيه طاقاتهم نحو خدمة المجتمع.

وتقوم المبادرة على استقطاب متطوعين من مختلف الفئات العمرية والقطاعات والجهات، والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم وتوجيه طاقاتهم للمساهمة في معالجة عدد من الملاحظات والاحتياجات البسيطة الواردة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي يمكن التعامل معها من خلال العمل التطوعي المنظم، بما يساند جهود الوزارة في خدمة المواطنين والمحافظة على المرافق والمواقع العامة.

ويسعى فريق "همة عمان" من خلال المبادرة إلى إيجاد نموذج تطوعي تشاركي يجمع بين المؤسسات الحكومية والمواطنين والمتطوعين، ويعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية والعمل الجماعي، ويتيح لأفراد المجتمع فرصة المشاركة بصورة مباشرة وإيجابية في معالجة بعض الاحتياجات الخدمية والمساهمة في تحسين البيئة والمرافق المحيطة بهم.

و تعكس المبادرة نموذجاً للتكامل بين التأهيل والتطوير المؤسسي من جهة، والعمل الميداني والمجتمعي من جهة أخرى، من خلال البناء على الفرص التي أتاحها مشروع تطوير الخدمة المدنية، والبيئة المحفزة التي أسهمت وزارة النقل في توفيرها لأعضاء الفريق، وصولاً إلى ترجمة الفكرة ميدانياً بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.