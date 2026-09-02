«أكثر إثارة».. رئيس أمريكا يقترح إعادة تسمية هرمز بـ«مضيق ترمب»

خبرني - اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الأربعاء، إعادة تسمية مضيق هرمز بـ"مضيق ترامب"، رغم أن الممر المائي لا يزال محل توتر في ظل الحرب.

وقال ترمب عبر منصته تروث سوشيال: "بما أنه بات الآن تحت سيطرة الولايات المتحدة، هل ينبغي أن نغيّر اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب؟؟؟ على غرار أمريكا نفسها، سيكون أكثر إثارة من أي وقت مضى".

وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق الأربعاء، إنه لا يحاول إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن توقيع طهران اتفاقًا جديدًا لا يمثل أولوية بالنسبة إليه.

وأضاف ترمب في تدوينة عبر منصة «إكس»، أن الوضع الحالي أفضل من العودة إلى التفاوض، مشيرًا إلى ما وصفه بـ«سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز»، بالتزامن مع قوله إن الاقتصاد الإيراني «ينهار بالكامل».

واستطرد أن إيران «تعيش المرحلة الأخيرة من أمر محتوم»، قبل أن يتساءل: «متى سيهبّ الشعب الإيراني ويناضل؟».

تأتي تصريحات ترمب بعد موجة ضربات أمريكية واسعة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال ضربات على نحو 100 هدف، شملت:

أنظمة رادار

مواقع للدفاع الجوي

أنظمة رادار

أصولًا

منشآت بحرية

قدرات لزرع الألغام

مواقع للاتصالات

منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن ومنصات للمسيّرات الهجومية.



كما استهدفت القوات الأمريكية ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، في أول استخدام معلن لسياسة «ناقلة مقابل ناقلة»، التي قال مسؤول أمريكي إنها تهدف إلى ردع إيران عن مهاجمة ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، جاءت الضربات -أيضًا- في إطار خطة لمنع إيران من إعادة بناء قدرات الرادار والصواريخ التي تحتاج إليها لمهاجمة السفن في المضيق، فيما قال مسؤول أمريكي إن الضربات «اشترت ما لا يقل عن شهر» من انخفاض مستويات التهديد التي تواجه السفن التجارية.

وتواصلت المواجهة مع رد إيراني بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة، شملت الأردن والبحرين والكويت وأربيل، فيما أعلنت دول المنطقة التصدي لهجمات إيرانية.

وفي ظل التصعيد، حذّر ترمب إيران من الرد على الضربات الأمريكية، وقال إنها ستتعرض لهجمات «أقوى بكثير» إذا ردت مجددًا، مهددًا بأن إيران قد «تُمحى تمامًا كدولة» إذا تكرر الرد.