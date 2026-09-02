مراسل عسكري إسرائيلي: هذا سبب عدم إيقاظ نتنياهو فجر 7 أكتوبر

خبرني - قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 الإسرائيلية، أور هيلر، إن قادة المنظومة الأمنية لم يوقظوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش، خلال ليلة السادس والسابع من أكتوبر، لأنهم لم يكونوا مقتنعين بأن عملية تسلل إلى مستوطنة إسرائيلية ستقع.

وتواصل مسألة اتخاذ القرارات وغياب تحديث المستوى السياسي خلال الساعات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر إثارة نقاش واسع في إسرائيل.

وقال هيلر، خلال مقابلة مع إذاعة 103FM، إن "الصعوبة الكبرى في تحليل تلك الليلة تكمن في فصل ما نعرفه الآن عما حدث، ومحاولة التفكير بعقل الأشخاص الذين كانوا مستيقظين في تلك الليلة والأخطاء التي ارتكبوها".

وأضاف أن التصور الذي ساد بين مسؤولي الاستخبارات وكبار قادة الجيش في تلك الساعات كان وراء عدم تحديث رئيس الوزراء ووزير الجيش.

وقال هيلر: "لو كان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي مقتنعين بوقوع عملية تسلل إلى مستوطنة إسرائيلية، فلا شك في أنهما كانا سيوقظان رئيس الوزراء ووزير الدفاع".