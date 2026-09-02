بالأسماء والإصابات.. 13 أردنياً بين مصابي حادث حافلة «دهب – نويبع»

خبرني - حصلت «خبرني» على القائمة الكاملة لأسماء وإصابات ضحايا حادث انقلاب حافلة ركاب تابعة لشركة الاتحاد العربي، وقع صباح الأربعاء على طريق «دهب – نويبع» بالقرب من منطقة الصعدة، أمام قرية المزينة، أثناء توجه الحافلة إلى ميناء نويبع البحري في مصر.

وأسفر الحادث عن وفاة 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين من جنسيات مصرية وأردنية وفنزويلية، جرى نقلهم إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج، فيما تم التعرف حتى الآن على جثمان واحد فقط.

أسماء المصابين وإصاباتهم:

حمزة فايز خليل – أردني: اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

سارة حمزة فايز، 3 سنوات – أردنية: جروح متفرقة بالرأس.

سيف خالد عبد الباسط، 7 سنوات – أردني: سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تلا أحمد كمال – مصرية: اشتباه ما بعد الارتجاج.

كندة أمير محمود، 5 سنوات – أردنية: اشتباه ما بعد الارتجاج.

علاء أمير محمود، 18 عاماً – أردني: جرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة.

جمال رشدي محمد – مصري: جروح وكسور باليد اليمنى.

عبد الرحمن خالد عبد الباسط، 14 عاماً – مصري: جروح وكدمات بالجسم.

وفاء أحمد النجار – مصرية: اشتباه كسر بالضلوع وكدمة بالعين اليسرى.

شادي سيد خليفة – مصري: جروح وكدمات بالرأس.

علي فكري علي – مصري: اشتباه ما بعد الارتجاج.

سيف إسلام السيد، 14 عاماً – أردني: اشتباه ما بعد الارتجاج.

خليل أحمد المصري – أردني: سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

عبد النبي جبالي – مصري: اشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

أمير أيمن رجحي، 11 عاماً – أردني: اشتباه كسر بالذراعين.

سارة محمود محمد – أردنية: سحجات وكدمات متفرقة.

أمير محمود يوسف – أردني: جرح قطعي بالرأس.

ملاك سليم عيد – أردنية: اشتباه كسر بالحوض.

محمد كمال فراج – مصري: اشتباه كسر بالحوض.

يوسف خالد عبد الباطن – أردني: ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي بالبطن.

مريم خالد عبد الباطن – أردنية: ما بعد الارتجاج.

محمد عطية عبد الحليم – مصري: اشتباه كسر بالعمود الفقري.

خالد عبد الباسط سنهوري – مصري: اشتباه كسر بالعمود الفقري.

عهد هايل الدبيس – فنزويلية: جروح متفرقة بالجسم والرأس.

محمد جمال – مصري: اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

كما يوجد 4 مصابين آخرين مجهولي الهوية، يتلقون الفحوصات والعلاج اللازم في المستشفيات.

وعلى صعيد الوفيات، تم التعرف حتى الآن على جثمان صلاح كمال فهمي، 49 عاماً، من محافظة الشرقية، فيما لا تزال باقي الجثامين مجهولة الهوية داخل ثلاجات حفظ الموتى، لحين استكمال إجراءات فحص البصمات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة.