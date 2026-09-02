خبرني - قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، على النحو الآتي:

- رئيس مجلس الأمناء:

الدكتور مؤمن سليمان الحديدي

- من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية:

معالي الأستاذ الدكتور مهند أحمد سالم المبيضين - عضواً

الأستاذ الدكتور محمد سليمان سلمان السعودي - عضواً

الأستاذ الدكتور علي محمود عبد الفتاح القيسي - عضواً

- ذوو الخبرة والرأي في مجال اختصاص الجامعة أو مجال الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات:

معالي السيدة مجد محمد عبد الكريم شويكة - عضواً

السيدة دانية عثمان عبد الرحمن العسلي - عضواً

- تنسيب الهيئة:

الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة - عضواً

الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة - عضواً

- قطاع الصناعة والتجارة:

المهندس محمد خالد محمد نصر الله - عضواً

المهندس حمزة عبد الرحمن حمزة عواد - عضواً

- رئيس الجامعة:

الأستاذ الدكتور سميحة جراح - عضواً