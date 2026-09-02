خبرني - قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، على النحو الآتي:
- رئيس مجلس الأمناء:
الدكتور مؤمن سليمان الحديدي
- من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية:
معالي الأستاذ الدكتور مهند أحمد سالم المبيضين - عضواً
الأستاذ الدكتور محمد سليمان سلمان السعودي - عضواً
الأستاذ الدكتور علي محمود عبد الفتاح القيسي - عضواً
- ذوو الخبرة والرأي في مجال اختصاص الجامعة أو مجال الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات:
معالي السيدة مجد محمد عبد الكريم شويكة - عضواً
السيدة دانية عثمان عبد الرحمن العسلي - عضواً
- تنسيب الهيئة:
الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة - عضواً
الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة - عضواً
- قطاع الصناعة والتجارة:
المهندس محمد خالد محمد نصر الله - عضواً
المهندس حمزة عبد الرحمن حمزة عواد - عضواً
- رئيس الجامعة:
الأستاذ الدكتور سميحة جراح - عضواً