تراجع البورصات الخليجية مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

خبرني - تراجعت معظم البورصات الخليجية خلال تعاملات الأربعاء، متأثرة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات خلال الليل، ما أضعف الآمال في التوصل إلى تهدئة.

وعادت المنطقة إلى أجواء المواجهة العسكرية بعدما شنت القوات الأمريكية هجمات على الساحل الجنوبي لإيران، وردت طهران بقصف قواعد أمريكية في أنحاء المنطقة، في أكبر تبادل لإطلاق النار بين البلدين منذ يوليو.

وانخفض المؤشر القطري 1% مع تراجع معظم الأسهم المدرجة، إذ هبط سهم "صناعات قطر" 1.5%، فيما تراجع سهم "بنك قطر الوطني"، أكبر بنك في الخليج 1.4%.

وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي 0.8%، متأثرا بانخفاض أسهم قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية. وانخفض سهم "البنك الأهلي السعودي"، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول 1.6%، بينما هبط سهم "دار الأركان للتطوير العقاري" 5.4%. وفي المقابل، ارتفع سهما "الصناعات الكهربائية" و"أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة" 2.4% و4.8% على التوالي.

وفي سوق الدين، أفادت خدمة "آي.إف.آر" بأن السعودية جمعت 3.25 مليار دولار من بيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، في ثاني عملية لها بسوق الديون هذا العام. وتجاوزت طلبات الاكتتاب 15 مليار دولار، مع تخصيص حصيلة الإصدار لتغطية احتياجات الموازنة العامة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر أبو ظبي 0.7% متأثرا بانخفاض أسهم السلع الاستهلاكية الكمالية والاتصالات والعقارات، فيما هبط سهم "أدنوك للغاز" 1.2% و"ألفا أبو ظبي القابضة" 2.8%. كما انخفض مؤشر دبي 0.3%، مع تراجع سهم "إعمار العقارية" 1.7% و"سالك " 1.5%.

وامتدت الخسائر إلى بقية الأسواق الخليجية، إذ تراجع المؤشر الكويتي 0.4%، والبحريني والعماني 0.1% لكل منهما.

وقال أندريه كونستانتين، المدير التجاري ومستشار التداول لدى "تي.إف.بي سوفتوير إف.زد.سي.أو"، إن التطورات الجيوسياسية ستواصل التأثير على معنويات المستثمرين، مع تركيز المتعاملين على أسعار النفط وحركة الشحن في مضيق هرمز ومسار الجهود الدبلوماسية.

وأضاف أن تراجع المخاطر قد يدعم الأسواق المحلية، بينما سيبقي استمرار التصعيد على حالة الحذر في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.