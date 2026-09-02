الصفدي: تسهيلات مصرية لنقل جثامين الأردنيين ضحايا حادث جنوب سيناء

خبرني - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي.

وأعرب عبدالعاطي خلال الاتصال عن تعازي جمهورية مصر العربية الشقيقة للمملكة إثر حادث انقلاب حافلة الركّاب الذي وقع اليوم على طريق دهب–نويبع في جنوب سيناء، وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

وأكّد عبد العاطي استعداد الجهات المصرية المعنية تقديم كافة التسهيلات اللازمة لرعاية المصابين واستكمال إجراءات نقل جثامين المواطنين الأردنيين إلى المملكة.

وأعرب الصفدي عن تعازي المملكة لجمهورية مصر الشقيقة بضحايا الحادث من المواطنين المصريين، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وشكر الصفدي نظيره المصري على جهود الحكومة والمؤسسات المصرية وتعاونها والتسهيلات التي تقدّمها في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا.

إلى ذلك تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في القاهرة أوضاع المواطنين الأردنيين للاطمئنان على صحة المصابين وسلامتهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، واستكمال إجراءات نقل الجثامين إلى المملكة.