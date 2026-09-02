العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة جرش

خبرني - افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، المبنى الجديد لمدرسة نحلة الثانوية للبنين في لواء المعراض، الذي نفذ ضمن المبادرات الملكية السامية.

وجال العيسوي، بحضور وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، عزمي محافظة، ومحافظ جرش بالإنابة محمد العوامرة، ومتصرف لواء المعراض، سطام المجالي، ورئيس لجنة بلدية المعراض، محمد الخوالدة، في مرافق المبنى الجديد، والذي صمم وفقا للمواصفات والمقاييس التي تتطلبها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يوفر بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.

ويشتمل المبنى الجديد على 12 غرفة صفية، ومختبرات، ومكاتب إدارية، وقاعة للمعلمين، وحضانة أطفال، وملعب كرة سلة، ومرافق صحية وغرفة حارس.

ويلتحق بالمدرسة 303 طلاب من الصف الثامن وحتى الصف الثاني عشر، يقوم على تدريسهم 29 معلماً وادارياً.