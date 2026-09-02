نجوم دون نادٍ بعد إغلاق الميركاتو في الدوريات الأوروبية الكبرى

خبرني - أُسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا، وسط تحركات مكثفة استمرت حتى اللحظات الأخيرة من الموعد النهائي.

ورغم امتداد فترة الانتقالات 3 أشهر، اضطرت العديد من الأندية إلى التحرك بسرعة في الساعات الأخيرة من الميركاتو من أجل استكمال قوائمها، وفشلت أندية أخرى في إتمام بعض الصفقات لأسباب مختلفة.

لكن بالنسبة للأندية التي لم تنجح في تدعيم صفوفها أو تبحث عن خيارات إضافية بتكلفة منخفضة، فلا تزال هناك مجموعة من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة متاحين للتعاقد معهم في صفقة انتقال حر، ولكن خارج الدوريات الأوروبية الكبرى التي انتهى فيها قيد اللاعبين الجدد، بعدما أصبحوا دون أندية عقب رحيلهم عن فرقهم السابقة.

بول بوغبا

يأتي الفرنسي بول بوغبا على رأس قائمة اللاعبين المتاحين بالمجان، بعدما رحل عن موناكو عقب فترة قصيرة مع النادي الفرنسي.

وكان بوغبا قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في عام 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (نحو 115 مليون دولار)، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، قبل أن يحاول استعادة مسيرته مع موناكو عقب انتهاء فترة إيقافه بسبب قضية المنشطات.

لكن تجربته مع النادي الفرنسي لم تدم طويلا، إذ شارك في 6 مباريات فقط قبل أن ينتهي ارتباطه بموناكو، ليصبح اللاعب البالغ من العمر 33 عاما دون نادٍ.

أوليكساندر زينشينكو

كما أصبح الأوكراني أوليكساندر زينشينكو متاحا دون نادٍ بعد فترة صعبة شهدت العديد من التغييرات في مسيرته.

وغادر زينشينكو أرسنال متجها إلى أياكس في فبراير/شباط الماضي، بعدما أمضى فترة إعارة غير موفقة مع نوتينغهام فورست.

لكن تجربته مع النادي الهولندي كانت قصيرة للغاية، إذ شارك لمدة 20 دقيقة فقط قبل أن يتعرض لإصابة في أربطة الركبة، ليرفض أياكس بعد ذلك تفعيل خيار تمديد عقده عاما إضافيا.

رحيم ستيرلينغ

وينضم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ إلى القائمة أيضا، بعدما مر بفترة متقلبة في السنوات الأخيرة.

وقضى ستيرلينغ موسم 2024-2025 معارا إلى أرسنال قادما من تشيلسي، قبل أن يرحل نهائيا عن ملعب ستامفورد بريدج في العام التالي.

وخاض الدولي الإنجليزي السابق تجربة مع فينورد خلال الموسم الماضي، لكنها لم تكن ناجحة بالشكل المنتظر، ليصبح الآن متاحا أمام الأندية الراغبة في ضمه.

نيتو

ومن بين الأسماء الأخرى الحارس البرازيلي نيتو، الذي قضى موسم 2024-2025 مع أرسنال بديلا للحارس الإسباني دافيد رايا، قبل انتقاله إلى بوتافوغو.

وبعد رحيله عن النادي البرازيلي، أصبح الحارس المخضرم دون فريق، ليكون متاحا أمام الأندية التي تبحث عن حارس صاحب خبرة.

غادون سانشو

ويظل غادون سانشو أحد أبرز الأسماء المتاحة في سوق اللاعبين، ورحل الجناح الإنجليزي عن مانشستر يونايتد، بعدما فشل تشيلسي وأستون فيلا في تحويل فترتي إعارته إلى انتقال دائم.

وكان سانشو قد لعب مع بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2023-2024، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي ثم أستون فيلا.

وأسهم اللاعب مع أستون فيلا في التتويج بالدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي، وكانت تقارير تشير إلى أنه قد لا يبقى دون نادٍ لفترة طويلة، لكنه بات مرتبطا بالانتقال إلى بالميراس البرازيلي بشكل قوي.

ريناتو سانشيس

ومن الأسماء التي تبحث عن نادٍ جديد أيضا البرتغالي ريناتو سانشيس، بعدما أنهى باريس سان جيرمان عقده.

وكان سانشيس أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا خلال بدايات مسيرته، لكنه عانى تراجع مستواه وتعدد الإصابات، ولم يخض سوى 27 مباراة خلال 4 سنوات مع باريس سان جيرمان.

وخلال السنوات الأخيرة، لعب على سبيل الإعارة مع أندية روما وبنفيكا وباناثينايكوس.

إيف بيسوما

ويظهر المالي إيف بيسوما كذلك ضمن قائمة اللاعبين المتاحين مجانا، بعدما رحل عن توتنهام في نهاية الموسم الماضي.

وشارك لاعب الوسط (30 عاما) في 11 مباراة مع توتنهام خلال موسم 2025-2026، وكان اسمه قد ارتبط بالانتقال إلى فولهام في وقت سابق من الصيف.

داني كارفاخال

كما أصبح الإسباني داني كارفاخال متاحا بعد رحيله عن ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي.

وكان الظهير الأيمن المخضرم (34 عاما) قد ارتبط بالعودة إلى نادي ليجانيس، القريب من مسقط رأسه، في ظل بحثه عن محطة جديدة في مسيرته.

دافيد ألابا

يوجد النمساوي دافيد ألابا أيضا ضمن قائمة اللاعبين المنتهية عقودهم، بعدما غادر ريال مدريد.

وكان ألابا بعيدا عن الملاعب خلال فترات من مسيرته الأخيرة بسبب الإصابات، وشارك مع منتخب النمسا في كأس العالم الأخيرة، قبل أن يصبح دون نادٍ عقب نهاية ارتباطه بالنادي الملكي.

ماورو إيكاردي

ومن الأسماء الهجومية المتاحة أيضا الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي رحل عن غلطة سراي التركي بعدما سجل 77 هدفا خلال 134 مباراة مع العملاق التركي.

ويمثل إيكاردي خيارا جذابا للأندية التي تبحث عن مهاجم يمتلك خبرة كبيرة وقدرة تهديفية، خصوصا أنه أصبح قادرا على الانتقال دون دفع رسوم انتقال.

آدم ويبستر

أما في مركز قلب الدفاع، فيبرز الإنجليزي آدم ويبستر مدافع برايتون السابق، بوصفه أحد الخيارات المتاحة للأندية الباحثة عن تدعيم دفاعاتها.

وكانت أندية من بينها شيفيلد يونايتد قد أبدت اهتماما بالمدافع، لكن مخاوف مرتبطة بسجل إصاباته حالت حتى الآن دون إتمام انتقاله.