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الطيران الألماني يختبر جاهزية مطار دمشق.. هل تقترب عودة الرحلات؟

  • 02 أيلول 2026
  • 18:41
الطيران الألماني يختبر جاهزية مطار دمشق هل تقترب عودة الرحلات

خبرني - زار وفد من شركتي الطيران الألمانيتين "لوفتهانزا" و"يورو وينغز"، مطار دمشق الدولي، للاطلاع على الواقع التشغيلي والفني للمطار وبحث متطلبات تشغيل رحلات جوية مباشرة بين سوريا وألمانيا.

وشملت الجولة التي أجريت اليوم الأربعاء، تقييما ميدانيا لمدى جاهزية المطار من الناحيتين التشغيلية والفنية، إلى جانب الاطلاع على البنية التحتية والمرافق والخدمات المرتبطة بحركة الطيران، بما فيها العمليات الأرضية وتجربة المسافرين.

كما ناقش الوفد المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتسيير رحلات مباشرة ومنتظمة بين البلدين، في خطوة من شأنها تعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا وفتح المجال أمام عودة شركات طيران ألمانية إلى تشغيل خطوطها نحو دمشق.

ورافق الوفد خلال الزيارة مدير الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عبد الحكيم الشريف، ومدير مطار دمشق الدولي المهندس أنيس فلوح.

وتأتي الزيارة بعد جولة ميدانية أجراها وفد من سلطة الطيران المدني المصري في مطار دمشق الدولي، الاثنين الماضي، للاطلاع على إجراءات وتدابير أمن الطيران، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا ومصر.

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