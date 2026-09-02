الاحتلال: نسعى لتهجير الفلسطينيين من غزة.. لكن ترمب جمد الخطة

خبرني - أقر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء بأن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية مجمدة بسبب موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد كاتس أن الخطة لم تُلغَ وأن إسرائيل لا تزال تسعى إلى تنفيذها متى حصلت على "الضوء الأخضر" الأمريكي.

وقال كاتس: "لا حل حقيقيا لغزة في النهاية" من دون ما سماه "الهجرة" (ويعني التهجير أي الهجرة القسرية)، مضيفا أن إسرائيل جهزت آلية لإخراج الفلسطينيين من القطاع "بحرا أو جوا وبكل طريقة"، في إشارة إلى خطة لإخراج سكان القطاع منه إلى أي مكان في ظل ظروف الحرب والدمار والحصار.

وبذلك يكشف تصريح كاتس أن مشروع إخراج الفلسطينيين من غزة لا يواجه رفضا إسرائيليا، وإنما تعثرا سياسيا بسبب غياب الموافقة الأمريكية الكاملة.

وقال الوزير الإسرائيلي إن ترامب "لم يلغ" المشروع وإنما "جمده"، بعد أن مارست دول عربية ضغوطا عليه، وقدمت وفق روايته، عروضا استثمارية مقابل تجميد الخطة.

ويأتي هذا الاعتراف في وقت يعيش فيه قطاع غزة ظروفا إنسانية بالغة القسوة، بعد حرب مدمرة أوقعت أعدادا هائلة من القتلى والجرحى، وشرّدت غالبية السكان، وألحقت دمارا واسعا بالمنازل والبنية التحتية والمنشآت الصحية والخدمية. وفي ظل هذه الظروف، فإن الحديث الإسرائيلي عن "الهجرة" يأتي عمليا في سياق دفع السكان إلى مغادرة القطاع، وليس باعتباره خيارا طوعيا منفصلا عن واقع الحرب والتهجير القسري المتكرر.

وأضاف كاتس أن إسرائيل ستسعى إلى التحرك عندما ترى أن حركة حماس لا تلتزم بتعهداتها، قائلا إن ذلك قد يتيح لها الحصول على "ضوء أخضر" أمريكي للتحرك عسكرياً وعلى صعيد السيطرة على الأراضي، فضلا عن ملفات أخرى.

وتزامنت تصريحات كاتس مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطاع غزة، حيث أعلن أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها، وقال إن إسرائيل تسيطر على نحو 60% من مساحة القطاع. وتضع تصريحات الرجلين خيار التهجير إلى جانب استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على أجزاء واسعة من غزة، في مؤشر على استمرار الخلاف حول مستقبل القطاع وترتيبات المرحلة المقبلة.