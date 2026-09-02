الهيئة الملكية لمدينة مكة تطور 7 مواقع جديدة.. التفاصيل كاملة

خبرني - دخل برنامج الأحياء المطورة في مكة المكرمة مرحلة جديدة، بعدما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دخول 7 مواقع مرحلة التطوير، بإجمالي مساحة يتجاوز 4.48 مليون متر مربع.



ولا تتوقف أهمية الإعلان عند اتساع النطاق العمراني المستهدف، إذ يرتبط مباشرة بملاك العقارات داخل المواقع المشمولة، بعدما دعتهم الهيئة إلى تسجيل ملكياتهم وتقديم طلباتهم عبر منصة "متم" الإلكترونية.

وتستهدف الخطوة رفع كفاءة النسيج العمراني في مكة المكرمة، وتحسين الخدمات والمرافق، ومعالجة الجوانب العمرانية في المناطق المستهدفة، بما يوفر بيئة حضرية أكثر كفاءة ويرفع جودة حياة السكان.

ما الأحياء المطورة في مكة المكرمة؟

تبلغ المساحة الإجمالية للمواقع السبعة 4 ملايين و484 ألفًا و896.17 متر مربع، بما يعادل نحو 4.48 كيلومتر مربع.

وتشمل خريطة المواقع التي دخلت مرحلة التطوير:

حي الزهور: مليون و293 ألفًا و388.76 متر مربع.

حي الخالدية: 920 ألفًا و933.19 متر مربع.

حي الهنداوية الغربية: 841 ألفًا و292.13 متر مربع.

موقع جرهم الجنوبية بجبل الشراشف: 757 ألفًا و827.76 متر مربع.

حي الهنداوية الجنوبية: 308 آلاف و304.30 متر مربع.

حي الهنداوية الشرقية: 235 ألفًا و610.52 متر مربع.

حي الهجلة: 127 ألفًا و539.51 متر مربع.

حي الزهور يتصدر خريطة التطوير

يأتي حي الزهور في صدارة المواقع المستهدفة من حيث المساحة، إذ يستحوذ منفردًا على نحو 28.8% من إجمالي مساحة المواقع السبعة.

ويحل حي الخالدية في المرتبة الثانية، يليه حي الهنداوية الغربية، بينما جاء موقع جرهم الجنوبية بجبل الشراشف رابعًا.

وتستحوذ المواقع الأربعة الأكبر على نحو 85% من إجمالي المساحة المعلنة، في حين يعد حي الهجلة أصغر المواقع المشمولة بالمرحلة الجديدة.

رابط منصة "متم" لتسجيل الملكيات

دعت الهيئة الملكية ملاك العقارات الواقعة داخل نطاق المواقع المشمولة بالبرنامج إلى تسجيل ملكياتهم وتقديم طلباتهم عبر منصة تسجيل الملكيات «متم».

ويمكن الدخول مباشرة إلى منصة «متم» الرسمية لتسجيل الملكيات، وتقديم طلب تسجيل العقار ومتابعة حالة الطلب والإجراءات المرتبطة به إلكترونيًا.

وتُعد «متم» نظامًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال ومعالجة طلبات ملاك العقارات داخل الأحياء المستهدفة بالتطوير في مدينة مكة المكرمة، وفقًا لتعريف الهيئة الملكية للمنصة.

كما تتيح الصفحة الرسمية لـبرنامج الأحياء المطورة خريطة تفاعلية تمكّن الملاك من التحقق من حالة العقارات والتعرف على نطاقات التطوير والإجراءات ذات الصلة.



لماذا يجري تطوير هذه المواقع؟

أكدت الهيئة الملكية أن دخول المواقع السبعة مرحلة التطوير يأتي ضمن جهود الارتقاء بالبيئة العمرانية في العاصمة المقدسة، وتحسين كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للسكان.

ويعمل برنامج الأحياء المطورة على معالجة الأوضاع العمرانية في المناطق المستهدفة، وتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة البنية والخدمات، بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة.

ويستهدف البرنامج كذلك تعزيز تكامل الأحياء القائمة مع المشروعات التنموية التي تشهدها مكة المكرمة، والوصول إلى مدينة أكثر استدامة وجودة في خدماتها ومرافقها.

ما برنامج الأحياء المطورة في مكة؟

يُعنى برنامج الأحياء المطورة بإعادة تأهيل المناطق المستهدفة في مكة المكرمة، من خلال معالجة الجوانب العمرانية، وتحسين البيئة الحضرية، وتطوير مستوى الخدمات والمرافق.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الهادفة إلى إدارة مسيرة التطوير الشامل للعاصمة المقدسة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار وضيوف الرحمن.

وتسعى الهيئة من خلال مشروعاتها العمرانية والتنموية إلى بناء بيئة حضرية متكاملة، تتناسب مع مكانة مكة المكرمة، وتدعم مستهدفات التنمية والاستدامة وجودة الحياة