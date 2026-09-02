عاصي الحلاني يرد بعد اتهام الأغنية اللبنانية بالتراجع

خبرني - دافع الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن مستوى الأغنية اللبنانية، رافضًا الآراء التي تحدثت عن تراجعها مؤخرًا، ومؤكدًا استمرار تقديم أعمال غنائية جديدة من جانب نجوم وفنانين من مختلف الأجيال.

وأوضح الحلاني أن الأغنية اللبنانية تتعرض أحيانًا لانتقادات وتحليلات غير منصفة، خاصةً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تفاوت مستوى الأعمال أمر موجود في كل مرحلة فنية، ولا يمكن من خلاله إصدار حكم عام على الإنتاج الغنائي اللبناني.

وأضاف أن المطربين، سواء من أصحاب الخبرات الطويلة أو من الشباب، يواصلون طرح أعمال جديدة تصل إلى الجمهور وتحظى بتفاعل واسع.

وعن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى إحياء الحفلات، علق عاصي الحلاني قائلًا: "الله يوفقها".

ويستعد عاصي الحلاني لإحياء عدد من الحفلات في سبتمبر الجاري، من بينها حفل ضمن فعاليات مهرجانات جورة الترمس يوم الجمعة 4 سبتمبر، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان Tunova بمدينة العقبة في الأردن يوم 16 سبتمبر.

وفي سياق نشاطه الغنائي، يواصل الحلاني حصد نجاح أغنيته "سلم عالكل"، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من إخراج أحمد المنجد، وحققت تفاعلًا منذ طرحها.

إلى ذلك شهد حفل عاصي الحلاني في زحلة مشاركة ابنته ماريتا، التي صعدت إلى المسرح وقدمت معه عددًا من الفقرات الغنائية، كما شاركته الرقص خلال الحفل.

وظهرت ماريتا بإطلالة حمراء، قبل أن يمنحها والدها مساحة لتقديم فقرة غنائية منفردة، وحرص خلال أدائها على تشجيعها أمام الجمهور.

كما تبادل الاثنان التحية والمصافحة والابتسامات على المسرح، في ظهور جمعهما فنيًا خلال الحفل.