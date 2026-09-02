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أمطار غزيرة وسيول وبَرَد في السعودية

  • 02 أيلول 2026
  • 18:17
أمطار غزيرة وسيول وبَرَد في السعودية

خبرني - توقّع المركز الوطني السعودي للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، هطول أمطار رعدية غزيرة -بمشيئة الله تعالى- تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة بزخات من البَرَد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.


أمطار على نجران والباحة ومرتفعات مكة

وأوضح المركز أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي نجران والباحة، إضافة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.


حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 16 و34 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.


الرياح والأمواج في الخليج العربي

أما على الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 15 و38 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

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