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برلمان زيوريخ يقر حظر ارتداء الحجاب والغطاء الديني في المدارس

  • 02 أيلول 2026
  • 18:14
برلمان زيوريخ يقر حظر ارتداء الحجاب والغطاء الديني في المدارس

خبرني - أقر برلمان زيوريخ، بأغلبية ضئيلة، مقترحا يدعو إلى حظر ارتداء أغطية الرأس الدينية في المدارس ورياض الأطفال الحكومية، ليشمل القرار كلا من التلميذات والمدرّسات على حد سواء.

وجاء التصويت، الذي عقد مؤخرا، لصالح المقترح الذي تقدم به حزب الشعب السويسري، بفارق أصوات ضئيل بلغ 87 صوتا مقابل 82، مع امتناع 6 أعضاء عن التصويت، في مؤشر على الانقسام الحاد الذي طبع النقاشات البرلمانية حول هذا الملف الحساس.

وبموجب هذا القرار، سيتم سن تشريع قانوني يلزم بمنع ارتداء الرموز الدينية المتمثلة في أغطية الرأس مستقبلاً في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للكانتون.

ويرى المؤيدون للحظر أن الحجاب الإسلامي يتناقض مع القيم الديمقراطية التي تقوم عليها المدارس الابتدائية الحكومية، معتبرين أن ارتداءه ينطوي على تمييز بين التلاميذ، ويتعارض مع مبدأي المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، وهو ما دفعهم للتصويت لصالح هذا الإجراء المثير للجدل.

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