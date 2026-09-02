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الأردن.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في التسعيرة المسائية

  • 02 أيلول 2026
  • 17:58
الأردن ارتفاع كبير على أسعار الذهب في التسعيرة المسائية

خبرني   - بعد انخفاضها في التسعيرة الصباحية، عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع في التسعيرة المسائية، بواقع تراوح بين 110 قروش و140 قرشًا، بحسب العيار.

وبحسب الأسعار الجديدة، سجل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين، ارتفاعًا بلغ 120 قرشًا، ليصبح سعر الغرام 88.70 دينار لجهة البيع من محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 84.80 دينار للغرام الواحد.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 لغايات الشراء من محلات الصاغة 102.10 دينار، فيما سجل سعر الغرام من عيار 18 نحو 78.80 دينار.

الأردن.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في التسعيرة المسائية

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