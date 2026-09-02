إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

خبرني - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن استقبال التهاني والتبريكات لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 3 و4 أيلول 2026، في ميدان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ ياجوز.

ويبدأ استقبال المهنئين من الساعة الخامسة مساءً ولغاية الساعة التاسعة مساءً.

وتغتنم القيادة العامة هذه المناسبة للترحيب بالمهنئين، سائلةً المولى عز وجل أن يديم على الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة نعمة الأمن والاستقرار.