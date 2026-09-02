سورية تطوي نووي نظام الأسد و73 طنا من اليورانيوم تحت ضمانات الوكالة الدولية

خبرني - وفرت سوريا وصولا كاملا للمواقع والبيانات مكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حسم القضايا النووية العالقة للنظام السابق والتحقق من موقع الكبر وإخضاع 73 طنا من اليورانيوم لضمانتها.

أكد رئيس الهيئة السورية للطاقة الذرية، مضر العكلة، أن بلاده تعمل بجدية وشفافية على معالجة الملفات النووية المرتبطة بحقبة النظام البائد.

وأوضح أن سوريا تسعى لتبرئة ذمتها من كل الملفات الكيميائية والبيولوجية والنووية التي يُشتبه بأن النظام السابق عمل عليها، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رحبت بهذا التعاون ومستوى الانفتاح الذي التزمت به دمشق.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال العكلة: "وفرنا وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمنا البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة الدولية من حسم القضايا العالقة المتعلقة بالضمانات الخاصة بالأنشطة النووية للنظام البائد، بما في ذلك التحقق من موقع الكبر في دير الزور والمواقع المرتبطة به، والكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها جميعا لضمانات الوكالة".

وأضاف العكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تخضع لنظام الضمانات، مؤكدا أن الرؤية الوطنية تقوم على توسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الثقة الدولية.

من جانبها، أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نقلته وكالة "رويترز" بتعاون سوريا وشفافيتها في معالجة قضايا الضمانات. ونوهت الوكالة بالانفتاح الذي قدمته دمشق على مستوى توفير المعلومات وإتاحة الوصول إلى المواقع المطلوبة، وهو ما أسهم في استكمال الصورة واستجابة دمشق لمتطلبات الضمانات الدولية.