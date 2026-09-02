نيويورك تايمز: عدد من حاملات الطائرات الأمريكية لن تكون قادرة على القتال لسنوات

خبرني - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عددا من حاملات الطائرات الأمريكية تواجه حاليا فترة صيانة طويلة الأمد في أحواض السفن، ما سيبقيها خارج دائرة الجاهزية القتالية لعدة سنوات.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن البحرية الأمريكية تمتلك أسطولا يتألف من 11 حاملة طائرات فقط، تم توجيه 4 منها إلى منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في العمليات القتالية الجارية هناك، فيما تعاني الحاملات المتبقية من أعطال فنية، أو تخضع لأعمال صيانة شاقة في أحواض السفن، وهو ما يجعلها غير صالحة للقتال لفترة زمنية قد تمتد لسنوات طويلة.

وفي سياق العمليات المستمرة ضد إيران، بات البنتاغون مضطرا لإعادة توزيع أسطوله البحري بين عدة جبهات، إذ تم توجيه حاملة الطائرات "جورج واشنطن"، التي كانت تتمركز في اليابان، نحو الشرق الأوسط لتحل مكان حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، الأمر الذي تسبب في ترك الجزء الغربي من المحيط الهادئ دون أي حضور لحاملة طائرات أمريكية.

ولم تتوقف المشكلات التقنية عند هذا الحد، إذ واجهت البحرية الأمريكية خلال حملتها العسكرية ضد إيران سلسلة من الأعطال المتكررة التي أثرت على أداء قطعها البحرية، وكان أبرزها حاملة الطائرات الأحدث "جيرالد فورد" التي عادت في شهر مايو الماضي من رحلة استمرت 11 شهرا، وهي تعاني من اهتراء واضح في مكوناتها الرئيسية، مما استدعى إدخالها إلى حوض الصيانة في عملية قد تستغرق ما لا يقل عن عام كامل.

وإلى جانب ذلك، وثق تقرير الصحيفة بعض المشاكل اليومية التي واجهتها السفينة، إذ اندلع في شهر مارس الماضي حريق ضخم في غرفة الغسيل الخاصة بها، استمرت عمليات الإطفاء لأكثر من 30 ساعة متواصلة، ما أدى إلى احتراق جميع أماكن إقامة الطاقم بشكل كامل، وفي شهر فبراير الذي سبق ذلك، تعطلت أيضا شبكة الصرف الصحي على متن الحاملة، مما زاد من معاناة الطاقم وأثر على جاهزيتها التشغيلية.