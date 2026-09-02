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نتنياهو من غزة: لن ننسحب من القطاع

  • 02 أيلول 2026
  • 17:10
نتنياهو من غزة لن ننسحب من القطاع

خبرني  - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقد قوات تابعة لجيش الاحتلال في غزة، إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة.

وأشار نتنياهو من منطقة "الخط الأصفر" إلى أن إسرائيل تسيطر على المنطقة، وأنها لن تتراجع، وستبقى على هذا الخط"، وذلك بحسب بيان أصدره مكتبه.

وأضاف "نحن نسيطر على 60%من القطاع، ولن نتوقف، لأننا نقضي على عناصر حماس الذين يهددوننا، ونواصل القيام بذلك".

وزار نتنياهو، الأربعاء، موقعا عسكريا تابعا للجيش الإسرائيلي قرب الخط الأصفر في قطاع غزة، برفقة رئيس الأركان العامة، إيال زامير، وقائد القيادة الجنوبية، يانيف أسور، وقائد الفرقة 99 "هبازاك"، إيلاد تسوري.

وأكد نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تبذل "قصارى جهدها" لتحقيق هدف نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، مضيفا، "لن تشكل غزة بعد الآن تهديدا لإسرائيل".

وأشار نتنياهو إلى أن هذا الهدف "تحقق إلى حد كبير".

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