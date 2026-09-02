الضمان تطلق نسخة جديدة من تطبيقها للأفراد

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنها ستطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الهاتفي المخصص للأفراد منتصف أيلول الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها الإلكترونية والارتقاء بتجربة المستخدم وتسهيل وصول المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين إلى خدمات المؤسسة.

وبينت المؤسسة في بيان، الأربعاء، أن النسخة الجديدة والمطورة من تطبيقها تأتي ضمن خطة المؤسسة للتوسع في تقديم خدماتها الإلكترونية، بما يوفر تجربة رقمية أكثر سهولة ومرونة من خلال تطوير واجهة التطبيق وتحسين آلية الوصول إلى الخدمات والمعلومات التي يحتاجها الأفراد، بما يتناسب مع احتياجات مختلف فئات جمهور المؤسسة، كما يتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات التأمينية وإنجاز المعاملات إلكترونيا في أي وقت ومن أي مكان حول العالم من خلال هواتفهم الذكية دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة.

وأكدت أن إطلاق النسخة الجديدة من التطبيق يأتي استكمالا لجهود المؤسسة في التحول الرقمي وتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية، مشيرة إلى أنها ستتيح لاحقا نسخة محدثة من التطبيق خاصة بخدمات المنشآت.

وأكّدت أن غالبية خدماتها متاحة إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني حاليا ويمكن التقدم لأي خدمة من خلال إلى حين إطلاق تطبيقها الهاتفي منتصف الشهر الحالي.