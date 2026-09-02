السفير الأردني في مصر ينعى ضحايا حادث جنوب سيناء

خبرني - نعى السفير الأردني في مصر امجد العضايلة ، ضحايا حادث السير الذي وقع في محافظة جنوب سيناء المصرية ، وادى الى وفاة 22 شخصا بينهم عشر أردنيين ، واصابة آخرين.
وقال العضايلة في منشور له عبر فيسوك :
بخالص الحزن والتأثر أنعى المواطنين الأردنيين، الذين قضوا في حادث سيرٍ أليم وقع لحافلة مسافرين، في طريقهم من القاهرة إلى نويبع ثم إلى مدينة العقبة.
كما أعرب عن خالص التعازي والمواساة بوفاة أشقاء مصريين في ذات الحادث.
سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمد الضحايا الأبرياء بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء. وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل،
إنا لله وإنا إليه راجعون