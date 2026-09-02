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السفير الأردني في مصر ينعى ضحايا حادث جنوب سيناء

  • 02 أيلول 2026
  • 17:04
السفير الأردني في مصر ينعى ضحايا حادث جنوب سيناء
سيارات الاسعاف في موقع الحادث

خبرني  -  نعى السفير الأردني في مصر امجد العضايلة ، ضحايا حادث السير الذي وقع في محافظة جنوب سيناء المصرية ، وادى الى وفاة 22 شخصا بينهم عشر أردنيين ، واصابة آخرين.

وقال العضايلة في منشور له عبر فيسوك :

‏بخالص الحزن والتأثر أنعى المواطنين الأردنيين، الذين قضوا في حادث سيرٍ أليم وقع لحافلة مسافرين، في طريقهم من القاهرة إلى نويبع ثم إلى مدينة العقبة.

‏كما أعرب عن خالص التعازي والمواساة بوفاة أشقاء مصريين في ذات الحادث.

‏سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمد الضحايا الأبرياء بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء. وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل،

‏إنا لله وإنا إليه راجعون

 

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