*
الاربعاء: 02 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 967 ألف مسافر خلال تموز الماضي

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 967 ألف مسافر خلال تموز الماضي

  • 02 أيلول 2026
  • 17:00
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 967 ألف مسافر خلال تموز الماضي

خبرني  - أعلنت مجموعة المطار الدولي، الشركة الأردنية المشغلة لمطار الملكة علياء الدولي، إحصائيات الحركة الجوية في المطار خلال شهر تموز 2026، التي أظهرت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالشهر السابق، بالتزامن مع تنامي نشاط السفر خلال موسم الصيف.

وقالت المجموعة، إن مطار الملكة علياء الدولي خلال شهر تموز الماضي استقبل 967652 مسافرا، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 29.2% مقارنة بحزيران 2026، وانخفاضا طفيفا نسبته 1.2% مقارنة بتموز 2025.

وقد سجل المطار 7403 حركات طائرات، بزيادة نسبتها 21.1% مقارنة بالشهر السابق وتعامل المطار مع 7594 طنا من الشحن الجوي خلال الشهر، بارتفاع نسبته 16.0%، مقارنة بحزيران 2026.

وأظهرت نتائج تموز تحسنا ملحوظا في النشاط عقب التقلبات شهدتها الأشهر السابقة من العام، إذ تعكس الارتفاعات الكبيرة على أساس شهري في حركة المسافرين والطائرات والشحن الجوي قدرة المطار على استيعاب الطلب المتزايد خلال ذروة موسم السفر الصيفي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

2.2 مليون ريال للدولار.. العملة الإيرانية عند أدنى مستوى على الإطلاق
2.2 مليون ريال للدولار.. العملة الإيرانية عند أدنى مستوى على الإطلاق
  • 2026-09-02 18:05
الأردن.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في التسعيرة المسائية
الأردن.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في التسعيرة المسائية
  • 2026-09-02 17:58
الاردن يريد شراء 120 ألف طن قمح
الاردن يريد شراء 120 ألف طن قمح
  • 2026-09-02 15:05
أسعار الذهب تنخفض 80 قرشا للغرام في الأردن
أسعار الذهب تنخفض 80 قرشا للغرام في الأردن
  • 2026-09-02 10:39
الذهب يسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أسابيع
الذهب يسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أسابيع
  • 2026-09-02 08:43
وزير الطاقة الأميركي: 17 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز الاثنين
وزير الطاقة الأميركي: 17 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز الاثنين
  • 2026-09-02 03:51