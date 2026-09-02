مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 967 ألف مسافر خلال تموز الماضي

خبرني - أعلنت مجموعة المطار الدولي، الشركة الأردنية المشغلة لمطار الملكة علياء الدولي، إحصائيات الحركة الجوية في المطار خلال شهر تموز 2026، التي أظهرت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالشهر السابق، بالتزامن مع تنامي نشاط السفر خلال موسم الصيف.

وقالت المجموعة، إن مطار الملكة علياء الدولي خلال شهر تموز الماضي استقبل 967652 مسافرا، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 29.2% مقارنة بحزيران 2026، وانخفاضا طفيفا نسبته 1.2% مقارنة بتموز 2025.

وقد سجل المطار 7403 حركات طائرات، بزيادة نسبتها 21.1% مقارنة بالشهر السابق وتعامل المطار مع 7594 طنا من الشحن الجوي خلال الشهر، بارتفاع نسبته 16.0%، مقارنة بحزيران 2026.

وأظهرت نتائج تموز تحسنا ملحوظا في النشاط عقب التقلبات شهدتها الأشهر السابقة من العام، إذ تعكس الارتفاعات الكبيرة على أساس شهري في حركة المسافرين والطائرات والشحن الجوي قدرة المطار على استيعاب الطلب المتزايد خلال ذروة موسم السفر الصيفي.