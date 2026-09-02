لماذا يصعب علينا مقاومة الأطعمة الدسمة؟

خبرني - قد لا تكون الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدسمة مجرد مسألة ضعف في الإرادة، إذ تشير دراسة جديدة إلى أن طريقة عمل بعض خلايا الدماغ قد تؤدي دورًا مهمًّا في تحديد مقدار ما نستهلكه من الدهون.

وكشفت دراسة أجرتها جامعة أوساكا متروبوليتان اليابانية، على الفئران، عن أهمية بروتين (OPA1) الذي يساعد في الحفاظ على بنية الميتوكوندريا ونشاطها، وهي العضيات التي تُعرف باسم "محطات الطاقة" داخل الخلايا.

وقاد الباحثون، برئاسة شيغينوبو ماتسومورا، تجارب أُزيل خلالها بروتين (OPA1) من بعض الخلايا العصبية في منطقة تحت المهاد بالدماغ، والتي تحمل مستقبل (MC4R) المرتبط بتنظيم الشهية وإنفاق الطاقة.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة The FASEB Journal، أن الفئران التي افتقدت البروتين تناولت كميات أكبر من الطعام واكتسبت وزنًا أكثر مع التقدم في العمر. وعندما أُتيح لها الاختيار بين غذاء عادي وزيت الصويا كمصدر مضبوط للدهون، استهلكت كميات أكبر من الزيت وزاد وزنها بوتيرة أسرع، قبل أن تصاب بالسمنة.

كما ظهرت اختلافات بين الذكور والإناث؛ إذ كان دواء "سِتميلانوتايد"، الذي ينشّط مستقبل (MC4R) ويُستخدم لعلاج بعض أشكال السمنة الوراثية، أقل تأثيرًا في خفض الشهية لدى الإناث اللاتي افتقدن البروتين، ما دفع الباحثين إلى طرح احتمال ارتباط ذلك بالهرمونات الجنسية.

وقال شيغينوبو ماتسومورا إن النتائج تقدم مؤشرات مهمة لفهم آليات السمنة من منظور استقلاب الطاقة داخل الخلايا العصبية.

ومع ذلك، لا يمكن تعميم النتائج مباشرة على البشر، لأن التجارب أُجريت حصريًّا على فئران معدّلة وراثيًّا.