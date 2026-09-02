أمانة عمّان: اطلاق خطة متكاملة للطرق في العاصمة نهاية العام الحالي

خبرني - زارت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين يحيى الكسبي، الأربعاء، أمانة عمان الكبرى، وبحثت مع رئيس لجنة أمانة عمان أحمد الملكاوي، خطط الأمانة وبرامجها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، وعددا من الملفات الخدمية ذات الأولوية.

وهنأت اللجنة الملكاوي، بمناسبة توليه رئاسة لجنة أمانة عمان، مؤكدة أهمية التواصل والتنسيق بين "الأعيان" و"الأمانة"، بما يسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بالعمل البلدي في العاصمة.

وقال الكسبي، إن الزيارة تأتي في إطار حرص اللجنة على الاطلاع على خطط الأمانة وبرامجها ومشاريعها، ومناقشة أبرز القضايا الخدمية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدا أهمية متابعة التحديات التي تواجه العمل البلدي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة في العاصمة.

وتناول اللقاء عددا من الملفات الخدمية، أبرزها قطاع النظافة، والطرق، والبنية التحتية، وأزمة السير والازدحامات المرورية.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الملكاوي، حول أبرز الخطط والبرامج والمشاريع الحالية والمستقبلية للأمانة، ونسب الإنجاز فيها، والتحديات التي تواجه تنفيذها، والأولويات التي تعمل الأمانة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الملكاوي، إلى وجود خطة متكاملة للطرق من المقرر إطلاقها نهاية العام الحالي، تتضمن تحديد أولويات الشوارع وأعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتعبيد، مؤكدا أن شبكة الطرق تمثل إحدى أهم ثروات أمانة عمان، ما يستدعي المحافظة عليها وإدارتها وفق أولويات واضحة.

وأكد أن النظافة تمثل جوهر العمل البلدي وأساسه، مشيرا إلى بدء شركة نظافة جديدة أعمالها، ووصول آليات ومعدات حديثة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتحسين كفاءتها.

وأضاف أن أمانة عمّان تعمل على تعزيز الأتمتة وإعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لافتا إلى أنه سيتم خلال تشرين الثاني المقبل إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية، بهدف اختصار الوقت والجهد وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، إلى جانب تطوير العمليات وتحسينها ضمن الأطر القانونية.

وأوضح الملكاوي، أن أمانة عمان تعمل على إعداد خطة للمدينة، بحيث يشكل الحي والمنطقة نواة أساسية للعمل التنفيذي والتخطيطي، بما يعزز كفاءة التخطيط والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأكد أهمية الاستماع إلى المواطنين وتعزيز مشاركتهم في تطوير الخدمات، مبينا أن أمانة عمّان تعتزم عقد جلسات استماع مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، والاستفادة منها في تطوير العمل.

ولفت إلى أن أمانة عمّان ستنفذ حملات خدمية في منطقة وسط البلد قبل بدء فصل الشتاء، بهدف رفع مستوى النظافة وتحسين الواقع الخدمي والاستعداد للموسم الشتوي.

بدورهم، أكد "الأعيان" أهمية الدور الذي تضطلع به أمانة عمّان في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مستوى متقدم من العمل البلدي، مشددين على ضرورة مواصلة تطوير منظومة الخدمات بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده العاصمة.

وأكدوا أهمية وضع أولويات واضحة للمشاريع الخدمية، ولا سيما في مجالات الطرق والنظافة والبنية التحتية ومعالجة الاختناقات المرورية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في تحسين الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها.

وأشار الأعيان إلى أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين المجلس وأمانة عمان، والاستماع بصورة مستمرة إلى ملاحظات المواطنين واحتياجاتهم، بما يسهم في معالجة التحديات على أرض الواقع ورفع كفاءة العمل البلدي، مؤكدين دعمهم لجهود أمانة عمّان وخططها التطويرية، وحرصهم على مواصلة التعاون بما يحافظ على مكانة عمان وجمالها ونظافتها، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات المواطنين، انطلاقا من أن عمان بيت جميع الأردنيين، وأن الحفاظ عليها وتطويرها مسؤولية مشتركة.

وقالو ان التحديات المالية التي تواجه الأمانة تستدعي توفير الدعم المالي اللازم لتمكينها من تنفيذ خططها ومشاريعها الخدمية والتطويرية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وحضر اللقاء الأعيان: ياسين الحسبان، ونضال الحديد، وحسين الحواتمة، وفاروق الحياري، وسعد المناصير، ومدوح نباص، وعدد من مسؤولي أمانة عمان.