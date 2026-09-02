الأمينان العامان لوزارة الأشغال يؤديان اليمين القانونية أمام الوزير

خبرني - أدى أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية وسيم العدوان، وأمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية رائد الحلاحلة، الأربعاء، اليمين القانونية أمام وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، وذلك بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيينهما في منصبيهما.

وأكد أبو السمن أهمية الدور الذي يضطلع به الأمناء العامون في تعزيز أداء الوزارة، ومواصلة تنفيذ خططها وبرامجها وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، بما يسهم في تطوير قطاع الأشغال العامة والإسكان والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي تعيين العدوان والحلاحلة في إطار استكمال الهيكل الإداري للوزارة وتعزيز منظومة العمل فيها، بما يواكب المهام والمسؤوليات الموكلة إليها، ويدعم جهودها في تنفيذ المشاريع والخطط التنموية والخدمية.