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  • 140 مليون يورو في حسابيهما.. أب وابنه يعيشان أغرب مفاجأة مالية

140 مليون يورو في حسابيهما.. أب وابنه يعيشان أغرب مفاجأة مالية

  • 02 أيلول 2026
  • 16:00
140 مليون يورو في حسابيهما أب وابنه يعيشان أغرب مفاجأة مالية

خبرني - توجه رجل هندي يبلغ من العمر 82 عاما إلى البنك برفقة ابنه لإنجاز معاملة بسيطة وسحب معاشه، لكنه لم يكن يتوقع أن تكشف شاشة حسابه عن مفاجأة تقلب يومه رأسًا على عقب؛ إذ ظهر أمامه رصيد يتجاوز 68 مليون يورو، بينما كانت المفاجأة الأكبر أن حساب ابنه أظهر بدوره مبلغا ضخما، لتتجاوز ثروة الحسابين معا 140 مليون يورو.
ولم تكن الأرقام الظاهرة أمام الأسرة مجرد زيادة بسيطة في الرصيد، بل كانت ثروة هائلة لم يسبق أن امتلكها الأب أو ابنه. ومع استمرار المفاجأة، بدأت التساؤلات حول مصدر هذه الأموال وكيف ظهرت فجأة في حسابيهما، قبل أن تتكشف لاحقا حقيقة ما حدث.
وأمام هذا الرصيد المالي الضخم ، لم يتردد ميشرا في التواصل مع إدارة البنك والجهات المختصة للتحقق من الأمر. وأراد الرجل التأكد من أن الأرقام الظاهرة أمامه تعكس أموالًا حقيقية، قبل أن يكتشف لاحقًا أن وراء هذه الملايين سببا غير متوقع.
الملايين اختفت بعد دقائق
وذكرت صحيفة "indiatoday" أنه بعد التحقيق، تبين أن الأموال لم تكن موجودة فعليا، وإنما ظهرت في الحسابين نتيجة خلل تقني في النظام المصرفي.
لكن هذه الثروة المفاجئة لم تدم طويلاً. فبحسب التقارير المحلية، ظل الرصيد الضخم ظاهرا في الحسابين لنحو 10 دقائق فقط، قبل أن يختفي تمامًا وتعود الأرصدة إلى وضعها الطبيعي.
رقم تسلسلي ظهر مكان الرصيد
وكشف مسؤولو البنك لاحقًا أن الملايين التي ظهرت في الحسابين لم تكن أموالاً حقيقية، وإنما نتيجة خلل تقني في النظام المصرفي.
ووفقًا للنتائج الأولية، تعرض نظام التحويلات الحكومية المباشرة (DBT) لعطل مؤقت بالتزامن مع ضغط كبير على الخوادم، ما أدى إلى ظهور رقم تسلسلي داخلي خاص بالنظام باعتباره رصيد الحساب على الإيصال المطبوع.
وأوضحت الصحيفة أن الأمر لم يكن مقتصرا على الأسرة وحدها، إذ أبلغ سكان آخرون في المنطقة نفسها عن ظهور أرصدة غير صحيحة في حساباتهم، ما أكد وجود خلل تقني أوسع نطاقا.

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