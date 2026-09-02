السيرة الذاتية لرئيس الاركان الجديد اللواء الركن مجدي الحراسيس

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، اعتبارا من تاريخ 2 أيلول 2026

من هو الواء ركن مجدي محمد حماد الحراسيس

ويملك اللواء الركن مجدي الحراسيس مسيرة عسكرية طويلة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتولى خلال السنوات الماضية عدداً من المواقع القيادية والركنية ، ابرزها :

- عمل لسنوات في مجال الاستخبارات العسكرية والملفات الأمنية.

- تولى منصب مدير الاستخبارات العسكرية العامة عام 2022

- في عام 2025 تولى منصب آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية.

