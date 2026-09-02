*
الاربعاء: 02 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

السيرة الذاتية لرئيس الاركان الجديد اللواء الركن مجدي الحراسيس

  • 02 أيلول 2026
  • 15:50
السيرة الذاتية لرئيس الاركان الجديد اللواء الركن مجدي الحراسيس
اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، اعتبارا من تاريخ 2 أيلول 2026

 

من هو الواء ركن مجدي محمد حماد الحراسيس

ويملك اللواء الركن مجدي الحراسيس مسيرة عسكرية طويلة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتولى خلال السنوات الماضية عدداً من المواقع القيادية والركنية ، ابرزها : 

- عمل لسنوات في مجال الاستخبارات العسكرية والملفات الأمنية.

- تولى منصب مدير الاستخبارات العسكرية العامة عام 2022

- في عام 2025 تولى منصب آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بالأسماء والإصابات.. 13 أردنياً بين مصابي حادث حافلة «دهب – نويبع»
بالأسماء والإصابات.. 13 أردنياً بين مصابي حادث حافلة «دهب – نويبع»
  • 2026-09-02 18:58
الصفدي: تسهيلات مصرية لنقل جثامين الأردنيين ضحايا حادث جنوب سيناء
الصفدي: تسهيلات مصرية لنقل جثامين الأردنيين ضحايا حادث جنوب سيناء
  • 2026-09-02 18:45
العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة جرش
العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة جرش
  • 2026-09-02 18:42
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
  • 2026-09-02 17:35
الضمان تطلق نسخة جديدة من تطبيقها للأفراد
الضمان تطلق نسخة جديدة من تطبيقها للأفراد
  • 2026-09-02 17:09
الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها
الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها
  • 2026-09-02 17:07