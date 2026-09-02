الأمن: القبض على 26 شخصا من تجار ومروجي المواد المخدرة

خبرني - تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع 8 قضايا نوعية خلال الأيام الماضية ضمن جهودها اليومية لمتابعة التحقيق في قضايا التهريب والاتجار والترويج للمواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة، وألقت القبض خلالها على 26 شخصا من مهربي المواد المخدرة وتجارها ومروجيها وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن أبرز تلك القضايا كانت ضمن إقليم الجنوب، حيث تمت متابعة المعلومات حول شخصين على ارتباط بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات، وتبين من خلال التحقيق وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية حيازتهما لكميات كبيرة من تلك المواد عن طريق التهريب، ونيتهما نقلها من إقليم الجنوب باتجاه محافظة مأدبا، إذ تمت مداهمتهما في أثناء ذلك وإلقاء القبض عليهما.

وأشار إلى أن 240 كف حشيش و11 كيلوغراما من مادة الكريستال القاتلة، ضبطت بحوزتهما.

وأضاف أنه في منطقة الرويشد نفذت حملتان أمنيتان على الأشخاص المطلوبين والمشبوهين وتجّار المخدرات، حيث أفضت تلك الحملتان إلى إلقاء القبض على 11 شخصا وضُبطت بحوزتهم 33 ألف حبّة مخدرة و12 سلاحا ناريا، فيما نُفذت في محافظة العقبة حملة أمنيّة على تجّار المواد المخدرة ومروجيها وأُلقي القبض على 5 أشخاص وضُبطت بحوزتهم كمّيات متفرّقة من المواد المخدرة.

وتابع أنه في محافظة العاصمة عمّان تم التعامل مع قضيتين ألقي القبض في الأولى على مروج لمادة الكريستال القاتلة بعد مداهمته وضُبط بحوزته نصف كيلوغرام من تلك المادة القاتلة، فيما دوهم في القضية الثانية مروج آخر وضُبط بحوزته 4 كفوف حشيش وسلاح ناري في أثناء إلقاء القبض عليه وتفتيشه.

وفي محافظة إربد أضاف الناطق الإعلامي أنه تم إلقاء القبض على مروجين اثنين وضُبط بحوزتهما 250 غم من مادة الكريستال القاتلة، فيما تم ضبط 9 كفوف حشيش بحوزة مروجَين اثنين للمخدرات في محافظة مأدبا، وفي آخر القضايا دوهم شخصان من تجّار المخدرات في البادية الجنوبية وضُبطت بحوزتهما ٦ آلاف حبّة مخدرة بعد القبض عليهما.