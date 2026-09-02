الملك للفريق المتقاعد يوسف الحنيطي : كنت مثالا للخدمة العسكرية المخلصة

خبرني - وجه جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، رسالة إلى الفريق الركن المتقاعد يوسف أحمد الحنيطي، شكره فيها على جهوده خلال خدمته رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.

وتاليا نص الرسالة:

"بسم ﷲ الرحمن الرحيم

عطوفة الأخ الفريق الركن يوسف أحمد الحنيطي، حفظه ﷲ

السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته، وبعد،

فقد تحملت أمانة المسؤولية في رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لعدة سنوات، كنت خلالها جنديا مخلصا للأردن الغالي.

وعملت خلال الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة الباسلة لتتمكن من مواصلة دورها كدرع منيع للوطن، والاضطلاع بواجبها الإنساني تجاه الأشقاء في المنطقة.

كما حرصت خلال فترة خدمتك على تنفيذ توجيهاتنا لتحديث وتطوير قواتنا المسلحة وإعادة هيكلتها، لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وضمان المؤسسية في التعامل مع مختلف المستجدات التي قد يواجهها الجيش العربي.

وبعد عقود نذرتها في خدمة الأردن الحبيب في صفوف قواتنا المسلحة، كنت خلالها مثالا للخدمة العسكرية المخلصة وحريصا على النهوض بمسؤولياتك بكل كفاءة، تستكمل اليوم مهمتك وتغادر موقعك بعدما أنجزت واجبك باقتدار، لتنال قسطا من الراحة أو تنتقل إلى موقع آخر من مواقع العمل والعطاء.

أؤكد عميق شكري وتقديري لجهودك المخلصة وعطائك المتميز، وأتمنى لك دوام التوفيق، سائلا المولى، عز وجل، أن يحفظك ويرعاك، وأن يوفقنا جميعا لخدمة الأردن وشعبه.

والسلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.

عبدﷲ الثاني ابن الحسين

عمان في 20 ربيع الأول 1448 هجرية

الموافق 2 أيلول 2026 ميلادية."