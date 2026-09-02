وزارة الدفاع السعودية تصدر بيانا بخصوص (التحالف البحري الدفاعي)

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع السعودية بدء مرحلة العمل الفعلي للتحالف البحري الدفاعي من مقر قيادته، بمباشرة نائب القائد الجديد لمهامه وانضمام ضباط ارتباط من الدول الأعضاء.

أوضحت وزارة الدفاع السعودية في منشور عبر منصة "إكس"، أن العميد البحري الركن راشد شيخ من جمهورية باكستان تولى مهامه نائبا لقائد التحالف.

وأضافت أن ضباط ارتباط من الدول الأعضاء، ومن الدول التي تستكمل إجراءات الانضمام، بدأوا مهامهم، على أن تلتحق الدفعات تباعا وفق الأعداد المخصصة لكل دولة.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الوزارة في 13 أغسطس الماضي انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف في جدة بمشاركة 39 دولة. وتهدف المبادرة السعودية إلى تعزيز أمن وحرية الملاحة الدولية، وحماية الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

ويرى خبراء أن هذه المبادرة تمثل تحولا استراتيجيا يؤسس لمنظومة أمن إقليمي تقوده دول المنطقة بالتعاون مع المجتمع الدولي. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في ظل تزايد الدعوات الدولية لترتيبات أمنية مستدامة لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، لا سيما بعد تأثير اضطراب الملاحة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.