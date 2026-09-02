أمنية، إحدى شركات Beyon، تقترب من إطلاق أكبر مركز بيانات في عمّان بعد تحقيق اعتماد Tier III

خبرني - أعلنت أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، عن حصول مركز بياناتها الجديد في عمّان على شهادة اعتماد وثائق التصميم من الفئة الثالثة (Tier III Certification of Design Documents – TCDD) من Uptime Institute، الجهة العالمية المتخصصة في اعتماد معايير أداء البنية التحتية الرقمية. ويأتي هذا الإنجاز مع اقتراب إطلاق المركز الجديد، الذي سيضاف إلى قائمة مراكز بيانات أمنية والذي يعدّ الأكبر في عمّان.

ويؤكد الاعتماد أن وثائق تصميم مركز البيانات تلبي المتطلبات العالمية لمعيار التصنيف الثالث، بما يعكس مستوى الموثوقية والمرونة وقابلية الصيانة المعتمدة في تصميمه. ويشكل المركز الجديد خطوة نوعية ضمن مسيرة أمنية في تطوير بنيتها التحتية الرقمية، والبناء على خبراتها واستثماراتها القائمة في مراكز البيانات والاتصالات وشبكات الربط وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال أمجد فروقة، المدير التنفيذي لأمن المعلومات واستمرارية الأعمال في أمنية: "يمثل حصولنا على اعتماد Tier III لوثائق التصميم محطة مهمة في تطوير مركز البيانات الجديد، ويعكس مستوى الطموح والمعايير التي نضعها للمرحلة المقبلة. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في الأردن، تتزايد الحاجة إلى بنية تحتية رقمية تتمتع بمستويات عالية من الموثوقية والمرونة واستمرارية الأعمال. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتبني المعايير العالمية والاستثمار في قدرات متقدمة تدعم طموحات المملكة الرقمية وتمهد لما هو قادم."

وقال عبدالسلام عبيدات، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في أمنية: "تتطور احتياجات عملائنا بسرعة، ونواصل الاستثمار لمواكبة احتياجاتهم اليوم والاستعداد لما سيحتاجونه مستقبلاً. ويأتي مركز البيانات الجديد امتداداً لقدراتنا وخبراتنا القائمة، ويشكل نقلة نوعية في حجم وإمكانيات البنية التحتية التي نقدمها لقطاع الأعمال. ونتطلع إلى توسيع حوارنا مع المؤسسات حول احتياجاتهم، ومشاركة المزيد حول قدرات المركز مع اقتراب إطلاقه." وتواصل أمنية العمل على الاستعدادات النهائية لإطلاق المركز، وللشركات والمؤسسات الراغبة في معرفة المزيد، يمكن التواصل مع قطاع الأعمال في شركة أمنية.

ويعكس حجم المشروع استمرار أمنية في توسيع استثماراتها في الأردن وتطوير قدراتها التقنية لمواكبة النمو المتسارع في احتياجات قطاع الأعمال والاقتصاد الرقمي. كما ينسجم مع الرؤية الملكية لمواصلة مسيرة التحديث والتحول الرقمي في المملكة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية كأحد الممكنات الرئيسية لنمو الاقتصاد الرقمي ورفع تنافسية الأردن.

ومع تنامي الاعتماد على الخدمات السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي، تتزايد احتياجات المؤسسات لبنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة هذا النمو. وسيضيف المركز الجديد قدرات متقدمة إلى ما تقدمه أمنية اليوم لقطاع الأعمال، مستفيدة من خبرتها في السوق الأردني وما تتيحه مجموعة Beyon من خبرات وإمكانات إقليمية.

وتواصل أمنية العمل على الاستعدادات النهائية لإطلاق المركز، وللشركات والمؤسسات الراغبة في معرفة المزيد، يمكن التواصل مع قطاع الأعمال في شركة أمنية من خلال [email protected]