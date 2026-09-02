إرادة ملكية بتعيين اللواء مجدي الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة

خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، اعتبارا من تاريخ 2 أيلول 2026.

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع عطوفة العميد الركن مجدي محمد حماد الحراسيس إلى رتبة لواء اعتبارا من تاريخ 2 أيلول 2026.

كما صدرت إرادتان ملكيتان بترفيع عطوفة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى رتبة فريق وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 2 أيلول 2026.

ووجه جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس تاليا نصها:

"بسم ﷲ الرحمن الرحيم

عطوفة الأخ اللواء الركن مجدي الحراسيس، حفظه ﷲ

السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته، وبعد،

فيطيب لي أن أبعث إليك وإلى زملائك وزميلاتك النشامى والنشميات في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بتحية ملؤها التقدير والاعتزاز بكل واحد منهم في مختلف مواقعهم.

لقد عرفناك خلال خدمتك في صفوف قواتنا المسلحة، جنديا مخلصا لوطننا الحبيب وضابطا متميزا في الجيش العربي المصطفوي. واليوم، وقد صدرت إرادتنا بتعيينكم رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، فإننا نعهد إليك بمسؤولية خدمة الأردن الأغلى وأداء هذه الأمانة بكل حرص وتفان.

عطوفة الأخ،

تحظى القوات المسلحة بتقدير واحترام جميع الأردنيين، إذ يواصل منتسبوها من ضباط وضباط صف وأفراد بضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والمروءة والإخلاص، ساهرين على حماية الأراضي والأجواء الأردنية والتصدي لأي تهديد يستهدف مقدرات الوطن وأمن وسلامة مواطنيه.

وعليك وإذ تنهض بأمانة هذه المسؤولية القيادية، بأن تضع الوطن نصب عينيك، وأن تحرص على بذل كل الجهود لخدمة الأردن وأهله، مدركا أهمية هذه المؤسسة الوطنية العريقة وضرورة الحفاظ على سمعتها الطيبة وهيبتها، ومواصلة تعزيز قدراتها لتبقى سياج الوطن ودرعه الحصين.

وعليه فإننا نوجهك بمتابعة جهود إعادة هيكلة قواتنا المسلحة وتطوير إمكانيات الجيش العربي وتحديث أدواته، لتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته ومواجهة ما يستجد من تحديات وتطورات وتهديدات بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

ولا بد من إيلاء نشامى ونشميات القوات المسلحة جل الاهتمام والرعاية لتمكينهم وبناء قدراتهم، ضباطا وضباط صف وأفرادا، وضمان أعلى مستويات الأداء والاحترافية، فهم دوما موضع ثقتنا وفخرنا واعتزازنا.

نسأل المولى عز وجل أن يعينك على تحمل المسؤولية، وأن يوفقك لتحقيق الأفضل للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وستجد منا كل الدعم والمؤازرة.

والسلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته،

عبدﷲ الثاني ابن الحسين

عمان في 20 ربيع الأول 1448 هجرية

الموافق 2 أيلول 2026 ميلادية."