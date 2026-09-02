رئيس الوزراء المصري : لجنة فنية لتحديد أسباب (حادث جنوب سيناء)

خبرني - وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب حادث انقلاب حافلة على طريق دهب-نويبع في جنوبي سيناء، الذي أسفر عن وفيات وإصابات، بينهم أردنيون، والتحقق من سلامة المركبة وحالة السائق والطريق.

كما وجه مدبولي محافظ جنوب سيناء بالعمل على إنهاء جميع الإجراءات القانونية بدقة تامة، وإزالة آثار الحادث، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

وارتفعت حصيلة وفيات الحادث إلى 22 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 28، وفق وزارة الصحة والسكان المصرية ، وبين الوفيات 10 اردنيين على الاقل.