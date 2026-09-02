الطيران المدني الأردني : استمرارية الحركة الجوية .. والرحلات الملغاة معدودة

خبرني - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، أن الهيئة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية كافة تضمن ديمومة واستمرارية الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني ومن وإلى مختلف مطارات المملكة، واضعة السلامة الجوية للطائرات والمسافرين على رأس أولوياتها.

وأوضح الفرجات أن 28 شركة طيران تعمل حاليا بشكل منتظم من وإلى المطارات الأردنية، مبينا أن الإلغاءات التي شهدتها حركة الطيران ليلة أمس كانت محدودة واقتصرت على بعض الشركات الأجنبية، والتي سرعان ما عاودت تشغيل رحلاتها اليوم الأربعاء، لا سيما لنقل وتأمين المسافرين العالقين خارج المملكة.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران الخاصة بهم للتأكد من مواعيد وتفاصيل رحلاتهم المحدثة قبل التوجه إلى المطارات، وذلك تفاديا لأي إرباك أو حدوث ازدحامات داخل صالات الانتظار.