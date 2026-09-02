البنك الأردني الكويتي راعياً بلاتينياً لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026

خبرني - قدّم البنك الأردني الكويتي رعايته البلاتينية للنسخة الرابعة من منتدى التمويل الأخضر لعام 2026، الذي نظمته جمعية البنوك في الأردن تحت عنوان (الحوار الأخضر بين القطاعين العام والخاص: أداة استراتيجية لتأطير الاستدامة (، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء وممثلي القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية والدولية، لمناقشة دور التمويل في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

وشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، كمتحدث في إحدى جلسات المنتدى بعنوان " الاستدامة في الأردن: ضرورة وطنية وليست خيار"، والتي تناولت أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في توجيه رأس المال نحو المشاريع الخضراء والمستدامة، إضافة إلى أهمية تطوير أدوات تمويل مبتكرة تسهم في تسريع التحول الأخضر.

وقال البطيخي: "يمثل التمويل المستدام فرصة حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار المسؤول، ويؤدي القطاع المصرفي دوراً محورياً في تمكين هذا التحول من خلال توفير الحلول التمويلية المناسبة للمشاريع المستدامة، وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات. وفي البنك الأردني الكويتي، نؤمن بأن الاستدامة تشكل جزءاً أساسياً من مستقبل القطاع المصرفي، ونسعى إلى مواصلة دورنا في دعم المشاريع التي تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة".

وأشار البطيخي إلى أن التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع المالي وقطاع الأعمال، إلى جانب توفير الأطر التنظيمية والحوافز المناسبة التي تشجع على زيادة الاستثمارات في المشاريع الخضراء، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار وتبادل الخبرات لتطوير سوق التمويل المستدام في الأردن.

وبعد البنك الأردني الكويتي من البنوك الأردنية السبّاقة في طرح السندات الخضراء لتمويل المشاريع المرتبطة بالاستدامة، في خطوة تعكس توجهه نحو توسيع نطاق التمويل المسؤول ودعم المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يواصل البنك دمج مبادئ الاستدامة في أعماله وعملياته، وتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وشهدت فعاليات المنتدى كذلك حضوراً ومشاركةً من عدد من موظفي البنك الأردني الكويتي، حيث شارك فادي خليل، رئيس الأعمال المصرفية للشركات ورئيس لجنة التمويل الأخضر في جمعية البنوك في الأردن في جلسة متخصصة حول تمويل التحول الأخضر من خلال الحوار والشراكة، وجاءت تلك المشاركة لتعكس حرص البنك على بناء المعرفة وتعزيز الوعي بمفاهيم التمويل الأخضر والاستدامة، ومواكبة التطورات في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.

وتناولت جلسات المنتدى عدداً من المحاور المرتبطة بالتحول الأخضر، من أبرزها دور التمويل والاستثمار في دعم المشاريع المستدامة، وتطوير أدوات التمويل الأخضر، وإدارة المخاطر المناخية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحويل التوجهات الوطنية المتعلقة بالاستدامة إلى مشاريع واستثمارات قابلة للتمويل.

وتأتي رعاية البنك ومشاركته في المنتدى تأكيداً على التزامه بدعم الجهود الوطنية في مجال الاستدامة والتمويل الأخضر، وتعزيز دوره كشريك فاعل في الحوار حول مستقبل التمويل المستدام في المملكة، إلى جانب مواصلة تطوير الممارسات والحلول التمويلية التي تدعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.