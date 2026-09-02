بعد شكاوى سرعة استهلاك البنزين.. المواصفات تكشف نتائج الفحوصات

خبرني - كشفت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية بالوكالة، المهندسة وفاء المومني، عن نتائج التحقيقات في شكاوى المواطنين من سرعة استهلاك مركباتهم للبنزين، وشبهات بشأن احتمال اضافة مادة الايثانول الى البنزين.

وقالت المومني في اجتماع للجنة الطاقة النيابية ، الأربعاء ، ان نتائج فحص 249 عينة من مادة البنزين كانت مطابقة للمواصفات المعتمدة، باستثناء عينتين ثبتت مخالفتهما.

3 محطات مغلقة :

واوضحت المومني ان المؤسسة اتخذت اجراءات بحق المحطات المخالفة واغلقتها، مشيرة الى وجود 3 محطات لا تزال مغلقة حتى الان.

وبينت ان احدى المحطات لم تستكمل الاجراءات المطلوبة لتنظيف الابار، فيما بقيت محطة اخرى مغلقة بسبب عدم انتهاء مدة الاغلاق المقررة بحقها، بينما تم اغلاق المحطة الثالثة بعد ثبوت عدم صلاحية البئر فيها.

شبهة اضافة مادة الايثانول :

ونفت المومني رصد اي زيادة في مادة الايثانول ضمن عينات البنزين التي خضعت للفحص، وذلك ردا على ما اثير حول احتمال وجود كميات اضافية من المادة في البنزين.

واشارت الى ان مادة الايثانول تستخدم في العديد من المجالات الصناعية، ومن بينها صناعة المستلزمات الطبية والاحبار ومواد اخرى، موضحة ان المملكة كانت تستورد خلال السنوات الماضية نحو 10 الاف طن سنويا من هذه المادة.

ولفتت الى تسجيل ارتفاع في كميات الايثانول المستوردة خلال العام الحالي، مبينة ان المؤسسة رصدت شركات جديدة تستخدم المادة لاغراض تصنيعية.

واضافت المومني ان المؤسسة تنتظر تقرير الموظفين المختصين لمعرفة كيفية تعامل الشركات المستوردة مع مادة الايثانول، والتحقق من استخدامها في الاغراض المخصصة لها وعدم استعمالها بطرق مخالفة، بما في ذلك اضافتها الى البنزين.

واكدت استمرار المؤسسة في تنفيذ جولات تفتيشية على محطات المحروقات، مشيرة الى تنفيذ 3652 جولة منذ بداية العام الحالي.