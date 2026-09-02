إدانة عمدة لندن بالتهرب من دفع رسوم سيارته

خبرني - أدين عمدة لندن صادق خان بتهمة الاحتفاظ بسيارة غير مرخصة بعد أن رفعت وكالة ترخيص السائقين والمركبات دعوى جنائية ضده بتهمة عدم دفع ضريبة سنوية على سيارته.

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن وكالة المركبات أرسلت رسائل إلى العمدة بشأن فاتورة الضريبة غير المدفوعة لسيارته من طراز نيسان ميكرا، التي تعود إلى عام 2002، لكنها وصلت بالخطأ إلى مطعم الشيف الشهير غوردون رامزي في شرق لندن، بدلا من مكاتب هيئة النقل في لندن القريبة.

وهو ما دفع القاضي، في جلسة استماع خاصة في هيرفوردشاير، إلى إدانة خان في غيابه وفرض غرامة قدرها 220 جنيها، إلى جانب 85 جنيها كتكاليف، وتسوية فاتورة الضريبة المتأخرة البالغة 35.84 جنيها.

ونفى مسؤولو قاعة المدينة أن تكون السيارة مملوكة للعمدة أو لهيئة النقل في لندن، لكن سجلات المحكمة أظهرت أن اسمه وتاريخ ميلاده كانا مدرجين مقابل السيارة في السجلات الرسمية، وأن الوكالة رصدت السيارة بدون ضريبة في يناير، وأرسلت رسالة إلى العنوان الخاطئ دون رد، مما أدى إلى الملاحقة الجنائية في أغسطس، مع توجيه إنذار بدفع المبلغ المستحق خلال 28 يوماً أو مواجهة عقوبات أشد.

وتأتي هذه القضية بعد أن وسع خان منطقة الانبعاثات المنخفضة لتشمل كامل لندن، مما أثار احتجاجات واسعة، بينما يمكن للعمدة أن يطعن في الإدانة عبر طلب إعادة فتح القضية بحجة عدم علمه بها بسبب الخطأ في العنوان، وهو ما قد يؤدي إلى سحب الدعوى أو تقديم إقرار بعدم الذنب، في وقت تواصل فيه الوكالة مراجعة القضية والتحقيق في ملابساتها.