مصر.. قرارت ضد ندى الكامل وكردي بعد ضبطهما في شقة واحدة

خبرني - قررت النيابة المصرية تشميع شقة ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي التي ضبطت فيها بصحبة مطرب الراب حسين أبو المعاطي الشهير بكردي بمنطقة مدينة نصر.

وعثر بحوزتهما على 100 غرام من مخدر الهيدرو، و10 غرامات من مخدر الكوكايين، إلى جانب عدد من السجائر الملفوفة التي يشتبه في احتوائها على مواد مخدرة وإجراء المعاينة اللازمة وتحفظت على هواتف المتهمين المحمولة تمهيدا لتفريغها كما تحفظت على جهاز كمبيوتر محمول.

بدأت تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أفادت بوجود شخصين داخل إحدى الشقق السكنية وبحوزتهما مواد يُشتبه في كونها مخدرة.

وعلى الفور، تحركت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط ندى الكامل ومطرب الراب حسين أبو المعاطي، وجرى اقتيادهما إلى ديوان القسم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لفحصها وبيان طبيعتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، وفحص المضبوطات والتأكد من طبيعة المواد التي تم العثور عليها.