أزمات نجم ريال مدريد تتواصل.. إدانة جديدة وقضية قد تقوده إلى السجن

خبرني - كشفت تقارير إسبانية عن إدانة راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد في قضية قيادة تحت تأثير الكحول بالتزامن مع اقتراب موعد جلسة قضائية بقضية أخرى قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين ونصف.

وتعود القضية الأبرز إلى صيف عام 2023، عندما انتشر مقطع فيديو فاضح لفتاتين، كانت إحداهما قاصرا في ذلك الوقت، خلال عطلة قضاها عدد من لاعبي أكاديمية ريال مدريد في أحد النوادي الشاطئية بجزيرة جران كناريا.

ورغم أن أسينسيو لم يشارك في تصوير المقطع ولم يظهر فيه، فإن النيابة العامة تتهمه بعرض الفيديو على شخص ثالث، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق يتعلق بانتهاك الخصوصية.

وطالبت النيابة في وقت سابق بالحكم على مدافع ريال مدريد بالسجن لمدة عامين وستة أشهر ويوم واحد، فيما تعقد جلسة القضية يوم الخميس المقبل في مسقط رأس اللاعب بجزيرة جران كناريا.

ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانية لتجنب العقوبة الجنائية، إذ يسمح القانون الإسباني في مثل هذه الحالات بإسقاط المسؤولية الجنائية إذا قبلت الضحيتان اعتذار أسينسيو رسميا، إلى جانب سحب النيابة العامة اتهاماتها بحقه.

في المقابل، تستمر الإجراءات القضائية ضد ثلاثة من زملائه السابقين في أكاديمية ريال مدريد، وهم فيران رويز وأندريس غارسيا وخوان رودريغيز، بسبب اتهامات مختلفة، ولا تنطبق عليهم إمكانية إنهاء القضية عبر عفو الضحايا.

ولم تتوقف متاعب أسينسيو عند هذه القضية، إذ كشفت صحيفة "ماركا" عن صدور حكم بحقه في قضية قيادة تحت تأثير الكحول.

وبحسب الصحيفة، أوقفت الشرطة اللاعب في جنوب جران كناريا يوم 16 أغسطس الماضي أثناء قيادته سيارته، وأظهر الفحص تسجيل 0.90 ملغم/لتر من الكحول، وهي نسبة تقترب من أربعة أضعاف الحد المسموح به.

وعلى إثر ذلك، صدر بحقه حكم بدفع غرامة قدرها 14,400 يورو، إلى جانب سحب رخصة القيادة لمدة ثمانية أشهر.

وبذلك، يجد أسينسيو نفسه أمام أزمتين قضائيتين في وقت واحد، واحدة انتهت بإدانته وغرامة مالية وسحب رخصته، وأخرى لا تزال مفتوحة وقد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين ونصف، ما يضع مستقبل مدافع ريال مدريد خارج الملعب تحت ضغط كبير.