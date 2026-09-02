إسرائيل.. اعتقال 6 متخلفين عن التجنيد في مطار بن غوريون

خبرني - أعلنت سلطة مطارات إسرائيل عن اعتقال ستة متخلفين عن الخدمة العسكرية الإجبارية أثناء محاولتهم الفرار عبر مطار بن غوريون.

وكشف التحقيق الذي أجرته سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية، أن الموقوفين الستة، وهم من اليهود المتزمتين دينيا (الحريديم)، صدرت بحقهم أوامر تجنيد تمنعهم قانونيا من مغادرة البلاد، في وقت تزامنت فيه هذه الاعتقالات مع حملة أمنية مشددة في المطار، خاصة مع اقتراب موعد سفر آلاف الإسرائيليين إلى أوكرانيا لأداء طقوس رأس السنة اليهودية في مدينة أومان.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من قيام الجيش الإسرائيلي بحذف مقطع فيديو نشرته قناته الرسمية على "إنستغرام"، كان يقدم نصائح للمتهربين من التجنيد من الحريديم حول كيفية تفادي الاعتقال في المطار.

وأثار الفيديو جدلا واسعا، خاصة أنه صدر عن حساب رسمي مخصص لتوعية جنود الحريديم، قبل أن يتم حذفه بناء على طلب من إذاعة الجيش التي استفسرت عن مبررات نشره.