زوجة محمد صلاح تتولى إدارة إمبراطوريته الاستثمارية في بريطانيا

خبرني - أصبحت زوجة النجم المصري محمد صلاح ماغي محمد صادق مديرة لأربع شركات مرتبطة باستثماراته مسجلة لدى Companies House البريطانية.

وبحسب السجلات، جرى تعيين ماغي في مجالس إدارة الشركات الأربع اعتبارا من 3 أغسطس 2026، بالتزامن مع إنهاء عضوية محمد صلاح كمدير في عدد من هذه الشركات.

وتشمل الشركات التي أصبحت ماجي مديرة فيها Salah UK Commercial Limited، وهي شركة مرتبطة بإدارة المصالح التجارية لصلاح في المملكة المتحدة، إضافة إلى MOS Real Estate Ltd وMOS Investors Limited وTrinity Kensington Ltd، وجميعها مرتبطة بهيكل استثمارات وأعمال عقارية وتجارية.

وتكشف البيانات الرسمية أن الخطوة لا تعني بالضرورة انتقال ملكية ثروة محمد صلاح إلى زوجته، بل تتعلق أساسا بتغيير المسؤولين عن إدارة الشركات.

ففي شركة MOS Investors Limited، على سبيل المثال، تظهر السجلات أن ماغي أصبحت مديرة في 3 أغسطس، فيما انتهت في اليوم نفسه صفة صلاح كمدير، كما تم تعيين فريدريك ويليام هوكستابل مديرا أيضا.

وفي Salah UK Commercial Limited، تم تسجيل تعيين ماغي مديرة في 3 أغسطس، مع إنهاء تعيين محمد صلاح في المنصب ذاته في التاريخ نفسه.

أما في MOS Real Estate Ltd، فشهد اليوم ذاته التغيير نفسه، مع تعيين ماغي مديرة وإنهاء عضوية صلاح، إلى جانب تعيين هوكستابل.

وتشير بيانات الشركات أيضا إلى أن ماغي كانت مرتبطة بهيكل الملكية والسيطرة في بعض هذه الكيانات قبل توليها منصب المدير، ما يعكس أن دورها في الجانب الاستثماري لعائلة صلاح ليس جديدا بالكامل، وإنما أصبحت الآن صاحبة دور إداري رسمي في هذه الشركات.

ويأتي هذا التغيير في وقت يشهد فيه محمد صلاح انتقالا مهما في مسيرته، بعدما أنهى مرحلته مع ليفربول، ليصبح التركيز على إدارة ثروته واستثماراته خارج الملعب أكثر أهمية، خصوصا مع امتلاكه مصالح في قطاعات تجارية وعقارية داخل بريطانيا.

وتحافظ زوجة صلاح عادة على حضور بعيد عن الأضواء، لكنها كانت مرتبطة منذ سنوات بالجانب المالي والاستثماري لعائلة النجم المصري، قبل أن تتحول هذه العلاقة إلى دور إداري رسمي داخل عدد من الشركات البريطانية.