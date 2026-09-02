*
الاربعاء: 02 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

العيسوي يتفقد سير العمل في مشروع مركز صحي مقبلة الأولي بجرش

  • 02 أيلول 2026
  • 13:41
العيسوي يتفقد سير العمل في مشروع مركز صحي مقبلة الأولي بجرش

خبرني  - محمد شهاب
تفقد رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، اليوم الأربعاء، سير العمل في مشروع مركز صحي مقبلة الأولي بمحافظة جرش، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى موقع المشروع، للاطلاع على مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز.
وكان في استقبال العيسوي نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، وأمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الدكتور رياض الشياب، والمدير الإداري للبلدية عدنان مقابلة، إلى جانب عدد من مديري المناطق التابعة للبلدية والمعنيين بالمشروع.
واطلع العيسوي خلال الجولة على واقع الأعمال الإنشائية ونسبة الإنجاز، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 70 بالمئة، مع استمرار العمل وفق الخطة الموضوعة وبما ينسجم مع متطلبات وزارة الصحة.
ويأتي إنشاء مركز صحي مقبلة الأولي ضمن حزمة مشاريع المبادرات الملكية التي أُعلن عنها خلال الزيارات الميدانية التي نفذها العيسوي إلى محافظات المملكة عام 2022، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، والتي تضمنت إنشاء خمسة مراكز صحية في عدد من مناطق المملكة، من بينها مركز صحي مقبلة الأولي في محافظة جرش.
وينفذ المشروع من خلال دائرة الهندسة وفق نظام البناء الجاهز باستخدام الخرسانة مسبقة الصب، وبالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية، بهدف توفير مركز صحي متكامل يخدم أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، ويسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكدت الجهات المعنية أن الأعمال تسير وفق البرنامج التنفيذي المحدد، مع متابعة مراحل الإنجاز لضمان تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة.

العيسوي يتفقد سير العمل في مشروع مركز صحي مقبلة الأولي بجرش
العيسوي يتفقد سير العمل في مشروع مركز صحي مقبلة الأولي بجرش
العيسوي يتفقد سير العمل في مشروع مركز صحي مقبلة الأولي بجرش
العيسوي يتفقد سير العمل في مشروع مركز صحي مقبلة الأولي بجرش
العيسوي يتفقد سير العمل في مشروع مركز صحي مقبلة الأولي بجرش

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

صدور كتاب إمرَجُل للدكتورة هناء محمد السرحان
صدور كتاب إمرَجُل للدكتورة هناء محمد السرحان
  • 2026-09-02 00:08
(بيت البرية) يفتح أبوابه بحلته الجديدة
(بيت البرية) يفتح أبوابه بحلته الجديدة
  • 2026-09-01 16:51
الحنيطي يؤكد استمرار تطوير وتحديث وحدات الجيش العربي وتعزيز جاهزيتها
الحنيطي يؤكد استمرار تطوير وتحديث وحدات الجيش العربي وتعزيز جاهزيتها
  • 2026-09-01 16:50
تسليم أول خلية صحية في مشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب الأكيدر
تسليم أول خلية صحية في مشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب الأكيدر
  • 2026-09-01 16:46
إطلاق النسخة الثالثة من أكاديمية قادة المدن العربية في عمّان
إطلاق النسخة الثالثة من أكاديمية قادة المدن العربية في عمّان
  • 2026-09-01 16:45
الحنيطي يؤكد أهمية تطوير قدرات مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
الحنيطي يؤكد أهمية تطوير قدرات مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
  • 2026-09-01 16:44