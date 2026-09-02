مصر.. الإفراج عن مداهم

خبرني - أنهى التيك توكر المصري مداهم إجراءات إخلاء سبيله بعد الموافقة على وقف تنفيذ عقوبة حبسه بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من التيك توكر "مداهم"، وإلغاء الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، لإدانته بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة، وتخفيف الحكم بالحبس سنة.

وكانت قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة مداهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة، ضبطت بحوزته لحظة القبض عليه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

‎اعترف المتهم البلوجر مداهم أنه يستخدم تيك توك لتحقيق الأرباح المالية الضخمة من خلال نشر بوستات مثيرة تتسبب في حدوث حالة من البلبلة بين المتابعين فيزيد من عدد المشاهدات على اللايفات والفيديوهات بغض النظر عن خطورة ما يعرضه.

‎كما اعترف المتهم أن المخدرات التى وجدت بحوزته من مخدرى الحشيش – الأفيون هي ملكه من أجل مزاجه بغرض التعاطي.