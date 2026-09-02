التقديم الكترونيا .. موعد بدء التسجيل الأولي للحج للأردنيين وأبناء غزة - رابط

خبرني - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، اعتبارا من صباح الأحد 6-9-2026.

وأشار إلى أن التسجيل سيكون من خلال منصة تسجيل الحج الإلكترونية، وسيستمر التسجيل لغاية الأحد 27 من الشهر الحالي.

ودعا الخلايلة الراغبين بالتسجيل، ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهو مبلغ مسترد بعد انتهاء التسجيل، في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، مبينا أن المرافقين يعفون من الدفع. وأوضح أن الدفع متاح من خلال "إي فواتيركم"، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني، أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي.

وبين أنه يشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكون المسجل/ المسجلة الأصيل من مواليد 31/12/1980 فما دون، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج.

كما سيتم طلب شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة لمن يقع عليهم الاختيار، تثبت خلو المرشح من أمراض، وذلك بناء على تعليمات وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتشمل الأمراض: فشل أحد الأعضاء الرئيسة (القلب، الرئتان، الكبد أو الكليتان)، والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله، ومرض السرطان النشط الذي يستدعي تلقي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، إضافة إلى الأمراض المعدية النشطة التي تؤثر على الصحة العامة (مثل الدرن المفتوح "السل الرئوي") .

فيما يتعلق بالمدخرين لدى صندوق الحج، بيّن الخلايلة أنه يحق للمدخرين الذين استكملوا مبلغ (3) آلاف دينار في رصيدهم قبل تاريخ 1/1/2021م التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أما المرأة التي ترغب باصطحاب محرم معها، فيشترط حتى يقبل تسجيلها أن تكون استكملت مبلغ (6) آلاف دينار قبل 1/1/2021م لها وللمحرم أو أن يكون المحرم مشتركا في الصندوق ومنطبق عليه نفس الشروط، حيث إن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل.