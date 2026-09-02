إجراء عملية نوعية لزراعة الغضروف للركبة في الخدمات الطبية الملكية

خبرني - نجح فريق جراحة تنظير المفاصل والطب الرياضي في مستشفى الملكة علياء العسكري بإجراء عملية نوعية متقدمة لزراعة الغضروف الهلالي الوحشي للركبة Lateral Meniscal) Allograft Transplantation)، باستخدام طُعم غضروفي بشري من متبرع، جرى توفيره من بنك أنسجة متخصص ومعتمد.

وأوضح مستشار تنظير المفاصل والطب الرياضي، رئيس اختصاصات العظام في الخدمات الطبية الملكية العقيد الطبيب المثنى اليماني، أن هذه التقنية تُعد من العمليات المتقدمة في جراحة الركبة، وتهدف إلى استعادة الوظيفة الحيوية للغضروف الهلالي، وتحسين توزيع الأحمال داخل المفصل، والمساعدة في الحفاظ على مفصل الركبة والحد من تطور التغيرات التنكسية.

من جانبه، أكد مدير مستشفى الملكة علياء العسكري العميد الطبيب حمزة العبادي أن إجراء هذه العملية يأتي ضمن جهود المستشفى في تطوير خدمات جراحة العظام بشكل عام، وجراحة تنظير المفاصل والطب الرياضي بشكل خاص، من خلال إدخال أحدث التقنيات وتوفير خيارات علاجية متقدمة للمرضى وفق أعلى المعايير الطبية.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لمسيرة التميز والتطور في جراحة تنظير المفاصل والطب الرياضي في الخدمات الطبية الملكية، ويعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي تتمتعبها كوادرها الطبية، وحرصها المستمر على مواكبة أحدث التطورات العلاجية والجراحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

