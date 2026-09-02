صحة جرش تنظم ندوة توعوية حول الإنفلونزا الموسمية وأهمية المطعوم

خبرني - محمد شهاب

نظمت مديرية صحة جرش، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية حول الإنفلونزا الموسمية وأهمية المطعوم وسبل الوقاية من المرض، في قاعة رواق جرش للثقافة والتراث، بالتنسيق مع الرواق واللجنة الصحية في مركز صحي جرش الشامل، وبالشراكة مع منظمة «أمفنت»، وبدعم من وزارة الصحة ومديرية صحة جرش.

وجاءت الندوة تحت رعاية مدير صحة جرش الدكتور صائب أبو عبود، وبحضور رئيس قسم الشؤون الفنية الدكتور سيف قطوم عضيبات، ورئيس وحدة التوعية والإعلام الصحي المهندسة وفاء عياصرة، ورئيس قسم الوقاية ورقابة الأمراض الدكتور سعد المقابلة، إلى جانب عدد من أبناء المجتمع المحلي.

وقدم المحاضرة الدكتور سعد المقابلة رئيس قسم الوقاية ورقابة الأمراض والممرضة حنين الحَسَني من قسم المطاعيم في وزارة الصحة، حيث تناولت المحاضرهه التعريف بالإنفلونزا الموسمية، وطرق انتقالها، وأبرز أعراضها ومضاعفاتها، وأهمية الحصول على المطعوم سنويًا.

وقالت الحَسَني أن مطعوم الإنفلونزا متوفر مجانًا للفئات المستهدفة، وفي مقدمتها كبار السن، والأطفال دون سن الخامسة، ومرضى الأمراض المزمنة، ومرضى الكلى والسرطان، وذوو نقص المناعة، والنساء الحوامل، موضحة أن المطعوم يساهم في تقليل شدة المرض ومضاعفاته وخطر دخول المستشفيات.

وأوضحت أن إعطاء المطعوم سنويًا يعود إلى التغير المستمر في سلالات فيروس الإنفلونزا، مبينة أن المطعوم لا يمنع الإصابة بجميع الفيروسات التنفسية، وإنما يوفر حماية من سلالات الإنفلونزا المستهدفة ويسهم في الحد من مضاعفاتها.

كما تطرقت إلى طرق انتقال الفيروس، سواء بصورة مباشرة عبر الرذاذ التنفسي، أو بصورة غير مباشرة من خلال ملامسة الأسطح والأدوات الملوثة، مؤكدة أهمية غسل اليدين، وارتداء الكمامة عند الإصابة، وتجنب مخالطة الآخرين والتجمعات خلال فترة المرض، والحرص على تهوية الأماكن المغلقة.

بدوره، أكد الدكتور سعد المقابلة أن المصاب بالإنفلونزا قد يكون قادرًا على نقل العدوى قبل ظهور الأعراض، وتستمر قابلية نقل الفيروس لعدة أيام بعد ظهورها، داعيًا المصابين إلى عزل أنفسهم في المنزل والحد من مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة خلال فترة العدوى.

وأكد المقابلة على أهمية استمرار مثل هذه الندوات التوعوية، لما لها من دور في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، وتشجيع الفئات المستهدفة على الحصول على المطعوم السنوي، والالتزام بوسائل الوقاية، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء.

وشهدت الندوة نقاشًا تفاعليًا بين المحاضرة والحضور، تم خلاله طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات حول مطعوم الإنفلونزا، والفئات المستهدفة، والفرق بين الإنفلونزا والفيروسات التنفسية الأخرى، إضافة إلى مخاوف بعض أفراد المجتمع من المطاعيم، حيث جرى توضيح المعلومات الصحية وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بها.