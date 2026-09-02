ركود الصفراء.. الأسباب والأعراض والعلاج

خبرني - يُعد ركود الصفراء، أو ما يُعرف طبيًا باسم (Cholestasis)، حالة يحدث فيها انخفاض أو توقف في تدفق العصارة الصفراوية من الكبد إلى الأمعاء الدقيقة. والصفراء سائل ينتجه الكبد ويساعد بصورة أساسية في هضم الدهون وامتصاص بعض الفيتامينات، كما يساهم في التخلص من البيليروبين وبعض الفضلات. وعندما يتعطل تدفقها، يمكن أن تتراكم مكوناتها في الدم والأنسجة، مما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض والمضاعفات التي تختلف باختلاف السبب وشدة الحالة.

يُسلّط معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، في المقال الآتي، الضوء على ماهية هذه الحالة، وأسبابها وأعراضها، ومدى تسببها بمضاعفات تؤثر على الجسم، إضافة إلى كيفية تشخيصها وطرق علاجها، والوضع الذي تجب فيه المراجعة العاجلة للطبيب.

ما المقصود بركود الصفراء؟

تُنتج خلايا الكبد العصارة الصفراوية، ثم تنتقل عبر شبكة من القنوات الصفراوية إلى المرارة والقناة الصفراوية الرئيسية، ومنها إلى الاثني عشر. ويمكن أن يحدث الركود في أي نقطة من هذا المسار.

ويُصنف عادة إلى نوعين رئيسيين:

- ركود صفراوي داخل الكبد : يحدث نتيجة اضطراب في إنتاج الصفراء أو نقلها داخل الكبد.

- ركود صفراوي خارج الكبد : يحدث نتيجة وجود انسداد أو تضيق في القنوات الصفراوية يمنع وصول الصفراء إلى الأمعاء.

ولا يُعد ركود الصفراء مرضًا واحدًا بحد ذاته، بل هو علامة أو نتيجة لعدد من الأمراض والحالات المختلفة، ولذلك فإن تحديد السبب يمثل الخطوة الأساسية في العلاج.

أسباب ركود الصفراء:

تتعدد أسباب ركود الصفراء، وقد تكون مرتبطة بالكبد أو بالقنوات الصفراوية خارج الكبد.

من الأسباب داخل الكبد: التهاب الكبد الحاد، وأمراض الكبد المرتبطة بالكحول، وتليف الكبد، والتهاب الأقنية الصفراوية الأولي، وبعض أمراض الكبد المناعية أو الوراثية، إضافة إلى بعض الأدوية التي قد تؤثر في تدفق الصفراء. كما يمكن أن يحدث ركود الصفراء أثناء الحمل نتيجة التغيرات الهرمونية، فيما يعرف باسم ركود الصفراء أثناء الحمل.

أما خارج الكبد، فقد يكون السبب وجود حصوة في القناة الصفراوية الرئيسية، أو تضيق في القنوات الصفراوية، أو أورام في القنوات الصفراوية أو البنكرياس، أو بعض الحالات الالتهابية مثل التهاب البنكرياس.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن ركود الصفراء داخل المرارة قد يرتبط بتشكل ما يسمى بالرواسب أو الحمأة الصفراوية (Biliary sludge)، والتي قد تكون بلا أعراض في البداية، لكنها قد تتطور إلى حصوات أو تنتقل إلى القنوات الصفراوية مسببة انسدادًا أو التهابًا.

ما الأعراض التي قد تظهر؟

تختلف الأعراض حسب السبب، لكن هناك مجموعة من العلامات المميزة لركود الصفراء، أهمها:

اليرقان : وهو اصفرار الجلد وبياض العينين نتيجة ارتفاع مستوى البيليروبين في الدم.

البول الداكن: يحدث نتيجة زيادة طرح البيليروبين عبر الكلى.

البراز فاتح اللون: لأن انخفاض وصول الصفراء إلى الأمعاء يقلل من وصول البيليروبين إليها، وقد يصبح البراز أيضًا دهنيًا وكريه الرائحة نتيجة ضعف هضم وامتصاص الدهون.

الحكة الجلدية: وهي من الأعراض الشائعة وقد تكون شديدة، ويرتبط حدوثها بتراكم بعض مكونات الصفراء في الجسم.

وقد تظهر أيضًا أعراض أخرى مثل ألم البطن، والغثيان، والقيء، وفقدان الشهية، وتختلف هذه الأعراض وفقًا للمرض المسبب لركود الصفراء.

هل يمكن أن يسبب ركود الصفراء مضاعفات؟

إذا استمر الركود لفترة طويلة، فقد يؤثر في قدرة الجسم على امتصاص الدهون وبعض الفيتامينات الذائبة فيها، ولا سيما الفيتامينات A وD وE و K ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين K إلى زيادة قابلية النزيف، بينما قد يرتبط نقص فيتامين D والكالسيوم على المدى الطويل بضعف صحة العظام.

كما أن بعض أسباب ركود الصفراء، خصوصًا انسداد القنوات الصفراوية بالحصوات، قد تؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة، مثل التهاب القنوات الصفراوية أو التهاب البنكرياس المرتبط بالحصوات.

كيف يتم تشخيص الحالة؟

يعتمد التشخيص على التاريخ المرضي والفحص السريري ونتائج تحاليل الدم والفحوصات التصويرية.

عادةً ما تشمل التحاليل وظائف الكبد، مع التركيز على الفوسفاتاز القلوي (ALP) وإنزيم غاما غلوتاميل ترانسفيراز (GGT) ومستوى البيليروبين. ويكون ارتفاع بعض هذه المؤشرات نمطًا شائعًا في حالات الركود الصفراوي، لكن نتائج التحاليل وحدها لا تحدد السبب.

ويُعد التصوير بالموجات فوق الصوتية للبطن من الفحوصات المهمة، خاصة عند الاشتباه بوجود حصوات أو توسع في القنوات الصفراوية. وقد يحتاج الطبيب إلى فحوصات أكثر تخصصًا مثل التصوير بالرنين المغناطيسي للقنوات الصفراوية MRCP أو التنظير بالطريق الراجع للقنوات الصفراوية والبنكرياس ERCP بحسب الحالة. ويتميز ERCP بأنه يمكن أن يكون تشخيصيًا وعلاجيًا في الوقت نفسه، خصوصًا عند وجود انسداد يحتاج إلى إزالة.

كيف يتم علاج ركود الصفراء؟

لا يوجد علاج واحد لجميع حالات ركود الصفراء، لأن العلاج يعتمد بصورة أساسية على السبب.

إذا كان السبب دواءً معينًا، فقد يقرر الطبيب إيقافه أو استبداله. وإذا كان السبب التهابًا أو مرضًا في الكبد، فيركز العلاج على معالجة المرض الأساسي. أما في حالة وجود انسداد في القنوات الصفراوية، فقد تكون هناك حاجة إلى تدخل تنظيري أو جراحي لإزالة الانسداد واستعادة تدفق الصفراء.

وفي حالات حصوات القناة الصفراوية التي تسبب انسدادًا، قد يُستخدم ERCP لإزالة الحصوات، وقد تجرى إزالة المرارة بالمنظار لاحقًا حسب الحالة.

أما الحكة المصاحبة لركود الصفراء، فقد تُستخدم أدوية مثل كوليسترامين (Cholestyramine) لتخفيفها في بعض الحالات، مع معالجة السبب الأساسي. وقد يحتاج المرضى الذين يعانون من ركود صفراوي مزمن إلى تقييم مستويات بعض الفيتامينات وصحة العظام والتدخل عند وجود نقص.

متى تستدعي الحالة مراجعة عاجلة للطبيب؟

يجب عدم تجاهل ظهور اصفرار الجلد أو العينين، أو البول الداكن مع براز فاتح، أو ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من البطن. كما أن اجتماع ألم البطن مع اليرقان وارتفاع الحرارة أو القشعريرة قد يشير إلى التهاب حاد في القنوات الصفراوية، وهي حالة قد تكون خطيرة وتحتاج إلى تقييم وعلاج عاجل.

ركود الصفراء ليس تشخيصًا منفردًا، وإنما نتيجة لاضطراب يؤثر في تدفق الصفراء، وقد يكون سببه مرضًا في الكبد، أو دواءً، أو حصوات، أو تضيقًا أو انسدادًا في القنوات الصفراوية. وتكمن أهمية التشخيص المبكر في تحديد السبب ومنع المضاعفات، خاصة عندما يكون هناك انسداد يحتاج إلى تدخل سريع.

لذلك، فإن ظهور اليرقان أو الحكة المستمرة أو تغير لون البول والبراز، خصوصًا إذا ترافق مع ألم البطن أو الحمى، يستدعي تقييمًا طبيًا مناسبًا وعدم الاعتماد على العلاج الذاتي.