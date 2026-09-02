أورنج الأردن تتوّج عبد الحكيم الدراوشة بطلاً للنسخة الثانية من بطولة Orange EA SPORTS FC™ 26

خبرني - اختتمت أورنج الأردن النسخة الثانية من بطولة Orange EA SPORTS FCTM 26، التي استضافتها قبة الرياضات والألعاب الإلكترونية – The ARC في مجمع الملك الحسين للأعمال، بتتويج عبد الحكيم الدراوشة باللقب للمرة الثانية على التوالي محلياً، في حين حلّ زيد جابر في المركز الثاني، تلاه علي الضمور في المركز الثالث، وسط منافسة شهدت مشاركة لافتة من 128 لاعبةً ولاعباً من مختلف أنحاء المملكة.

وفي يوم من منافسة حاسمة خلال النهائي، جسّدت الشركة التزامها الراسخ بدعم قطاع الألعاب الإلكترونية الواعد وحرصها على تمكين الشابات والشباب في مختلف المجالات لإحداث أثر إيجابي ومستدام على المجتمع. وتحافظ الشركة على دورها كشريك رقمي للشباب بمواصلة توفير البيئة الداعمة والاحترافية لإبراز مواهبهم، وصقل مهاراتهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواكبة احتياجاتهم.

وأكدت أورنج الأردن أن تنظيم البطولة ينسجم مع رؤيتها لفتح آفاق جديدة أمام الطاقات الرقمية وتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية محلياً بما يواكب التطورات المتسارعة في العصر الرقمي ويترجم نهجها الهادف لخدمة الأفراد والمجتمعات كجزء من هويتها الوطنية، كما أشادت الشركة بالكفاءات الشبابية التي برزت خلال المنافسة، مشيرةً إلى الأثر الملموس الذي يتم تحقيقه عند توفر الفرص الحقيقية التي تحول الأحلام إلى واقع.

ومن الجدير بالذكر أن عبد الحكيم الدراوشة قد تصدّر المركز الأول في النسخة المحلية الأولى من بطولة Orange EA SPORTS FCTM في الأردن عام 2025، والتي أهلته للمشاركة في المنافسة على المستوى الإقليمي والفوز بلقبها في الدار البيضاء بالمغرب، والتي جمعت نخبة من أفضل اللاعبين الممثلين لـ 17 دولة تتواجد فيها مجموعة أورنج في الشرق الأوسط وإفريقيا.

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